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Pilkada Barru 2020

Pamen Polda Sulsel Calon Kuat Cawabup Suardi Saleh, Gantikan Andi Mirza Riogi di Pilkada Barru

Sebelum Pamen Polda Sulsel, Kompol Aska Mappe jadi Kapolsek Tanete dan Kapolsek Barru di Barru.(*)

zoom-inlihat foto Pamen Polda Sulsel Calon Kuat Cawabup Suardi Saleh, Gantikan Andi Mirza Riogi di Pilkada Barru
dok.tribun
Kompol Aska Mappe 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pamen Polda Sulsel, Kompol Aska Mappe, disebut-sebut calon kuat jadi pasangan Suardi Saleh di Pilkada Barru 2020.

Sebelumnya, Suardi Saleh berpasangan dengan Andi Mirza Riogi. Hanya saja, KPU Barru memutiskan Andi Mirz Riogi tidak bersyarat lagi menjadi calon wakil setelah mengikuti pemeriksaan kesehatan.

Setelah Andi Mirza Riogi didiskualifikasi, Kompol Aska Mappe digadang-gadang jadi pengganti Andi Mirza Riogi. Apalagi Kompol Aska Mappe telah mengikuti prosedur di Partai Nasdem sebagai calon kepala daerah.

Sebelum Pamen Polda Sulsel, Kompol Aska Mappe jadi Kapolsek Tanete dan Kapolsek Barru di Barru.(*)

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Andi Mirza Riogi
Pilkada Barru 2020
Aska Mappe
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Editor: AS Kambie
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