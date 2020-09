FOTO: Pembukaan Dies Natalis ke-29 Poltekpar Makassar

Politeknik Pariwisata Makassar melaksanakan seremonial pembukaan Dies Natalis ke-29, Senin (14/9/2020). Dies Natalis yang dibuka Direktur Poltekpar Makassar, Muhammad Arifin bertema Reorientasi Pendidikan Vokasional & Tantangan New Normal (Kreatif, Inovatif dan Produktif di Era New Normal).

Politeknik Pariwisata Makassar melaksanakan seremonial pembukaan Dies Natalis ke-29, Senin (14/9/2020). Dies Natalis yang dibuka Direktur Poltekpar Makassar, Muhammad Arifin bertema Reorientasi Pendidikan Vokasional & Tantangan New Normal (Kreatif, Inovatif dan Produktif di Era New Normal).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Politeknik Pariwisata Makassar melaksanakan seremonial pembukaan Dies Natalis ke-29, Senin (14/9/2020).

Dies Natalis yang dibuka Direktur Poltekpar Makassar, Muhammad Arifin bertema Reorientasi Pendidikan Vokasional & Tantangan New Normal (Kreatif, Inovatif dan Produktif di Era New Normal).

Ada beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan yakni bakti sosial pembersihan tempat peribadatan (masjid, gereja, dan pura) dan pembagian sembako.

Selain itu, ada Webinar MICE-Prepare Your Future Job In MICE Industry, Webinar Internasional- New Normal Era: Tourism Challenge, serta debat bertemaTourism Knowladge Competition: Tour Guide Competition dan Speech Competition.(*)