AKHIRNYA Chef Marinka Lepas Masa Lajang di Usia 40 Tahun, Resmi Dinikahi Sang Kekasih Bule

TRIBUN-TIMUR.COM - Chef Marinka Lepas Masa Lajang di Usia 40 Tahun, Resmi Dinikahi Sang Kekasih Bule

Chef Marinka resmi dinikahi oleh sang kekasih bule, Peter Lutfing.

Banjir ucapan selamat dari rekan artis.

Kebahagian sedang menyelimuti Maria Irene Susanto atau yang akrab disapa dengan Chef Marinka.

Dirinya baru saja dinikahi oleh sang kekasih bule, Peter Lufting.

Kabar bahagia tersebut disampaikan Chef Marinka melalui unggahan Instagramnya, Sabtu (12/09/2020).

Wanita yang pernah menjadi juri MasterChef Indonesia tersebut mengunggah potret memeluk Peter.

Tampak dirinya mengenakan pakaian pengantin berwarna putih.

Cincin pernikahan melingkar di jari manisnya.

• Harta Kekayaan Istri Ahmad Dhani, Mulan Jameela Naik Rp 78 Juta Setelah Jadi Anggota DPR: Rp 15,5 M

• Berikut Penyebab Gagal Lolos Seleksi Kartu Prakerja, Lakukan Ini Jika 3 Kali Daftar Belum Berhasil

@rinrinmarinka

GOD is never late, nor He is ever early.