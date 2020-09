FOTO: #KataNone Hadirkan Founder Snixsnap, Haryo Putra Sembodo

TRIBUN-TIMUR.COM/SANOVRA JR

Host #KataNone, Irman Yasin Limpo (kiri) berbincang dengan Founder Snixsnap, Haryo Putra Sembodo (kanan) dalam acara Podcast #KataNone yang berlangsung di Snixsnap Shoe Laundry and Concept Store Jl Emisaelan, Makassar, Sabtu (12/9/2020). Snixsnap Shoe Laundry and Concept Store melayani laundry tas dan topi. Kegiatan ini membahas tentang keluh kesah UMKM selama pandemi melanda dengan mengambil tema "New Normal UKM yang disiarkan langsung di akun YouTube Tribun Timur dan Fanpage Facebook Tribun Timur.