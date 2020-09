VIDEO: The Plataran Exhibition 2020 Hi Tea Gathering

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pengunjung mengamati aneka koleksi tanaman hias salah satu both di The Plataran Exhibition 2020 Hi Tea Gathering di The Rinra Makassar, Rabu (9/9/2020).

Kegiatan yang dilaksanakan The Rinra Makassar bekerja sama Bank Sulselbar dengan menghadirkan 10 tenant peserta exhibition mulai dari tanaman hias, kerajinan, dan makanan olahanan. tribun timur/muhammad abdiwan