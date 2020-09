Unhas Rancang Strategi Tingkatkan Jurnal Menuju Q1

Universitas Hasanuddin melalui Tim Editor Journal of Forest and Society (FS) Fakultas Kehutanan menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD), melalui aplikasi zoom meeting, Jumat (11/9/2020)

Universitas Hasanuddin (Unhas) melalui Tim Editor Journal of Forest and Society (FS) Fakultas Kehutanan menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD).

Kegiatan berlangsung virtual melalui aplikasi zoom meeting, Jumat (11/9/2020), ini membahas tentang strategi meningkatkan reputasi FS menuju Q1.

FGD yang menghadirkan editor jurnal dari beberapa universitas dalam dan luar negeri, bertujuan berbagi informasi dan pengetahuan untuk menghasilkan strategis peningkatan reputasi jurnal Forest and Society setelah dinyatakan terindeks Scopus.

Mengawali kegiatan, Editor in Chief Journal of Forest and Society Unhas, Muhammad Alif K Sahide, memaparkan program peningkatan jurnal yang saat ini dilakukan.

Journal of Forest and Society hadir untuk mengisi kesenjangan dalam publikasi penelitian terkait isu kehutanan pada masyarakat khususnya di Asia Tenggara.

Jurnal ini menerima berbagai naskah, baik berupa teori, empiris, ataupun riset terapan.

Hadirnya jurnal diharapkan semakin memperkuat jaringan dan memperdalam kolaborasi penelitian.

“Dalam upaya peningkatan kualitas publikasi, kami menyelenggarakan workshop menulis, membentuk grup penelitian, sampai pada perencanaan kegiatan ekowisata pada Oktober 2020 mendatang di Asia Tenggara bekerjasama dengan Universitas Khon Kaen,” kata Alif.

Usai memberikan penjelasan singkat terkait Journal of Forest and Society Unhas, kemudian dilanjutkan dengan sharing session terkait saran dan masukan serta langkah strategis untuk peningkatan kualitas jurnal. (tribun-timur.com)

