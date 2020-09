Produk Segar Turun Harga di Alfamidi, Bayar Pakai Kartu Kredit BCA maupun Flazz Lebih Murah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Program tiga hari belanja lebih semangat dengan serba hemat kembali hadir di Alfamidi.

Pantauan Tribun Timur, Jumat (11/9/2020), promo berlaku bagi beberapa kategori produk.

Produk segar salah satunya, meliputi So Good Bakso Sapi Kuah 120 tebus hanya Rp 3.000, disertai pembelian So Good Chicken Nugget 400 gram All Variant.

So Good Ayam Segar satu pack Rp 29.000 pakai Flazz, gram, Rp 32.000 Kartu Kredit BCA.

Produk perawatan tubuh hingga sampo juga promo.

Misalnya sabun cair, Sabun Cair Lifebuoy 900 ml, Rp 29.900 lewat Flazz, Rp 32.900 Kartu Kredit BCA.

Sabun Cair Shinzui 450ml Rp 12.900 pakai Flazz, 15.900 kartu kredit BCA.

Sedangkan Shampo Head&Shoulders 300ml Rp 24.900 lewat Flazz, Rp 27.900 jika bayar pakai Kartu Kredit BCA.

Shampo Lifebuoy 340ml, Rp 18.500 bayar pakai Flazz dan Rp 21.500 Kartu Kredit BCA.

Promo juga berlaku untuk pembelian pepsodent, yakni untuk ukuran 225 gram Rp 5.500 via Flazz dan Rp 8.500 untuk Kartu Kredit BCA.