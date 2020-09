Deretan Fakta Film Gundala, Bakal Bersaing dengan Parasite di Ajang Asian Film Awards 2020 

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Perfileman Indonesia memiliki karakternya tersendiri.

Selain itu juga, kualitas film pastinya tak kalah dengan film-film luar lainnya.

Salah satunya, film Indonesia yang menuai kesuksesan adalah Gundala.

Film ini kembali mencetak prestasi membanggakan.

Dilansir dari Tribunnews.com, Gundala berhasil masuk nominasi ajang penghargaan Asian Film Awards 2020.

Gundala dinominasikan dalam kategori Best Production Design di Asian Film Awards 2020.

Pada Rabu (9/9/2020), Asian Film Awards (AFA) 2020 telah merilis daftar lengkap nominasi dari sejumlah kategori yang dipertandingkan.

Mengutip situs afa-academy.com, Kamis (10/9/2020), film Korea Selatan Parasite berhasil mendominasi dengan meraih 10 nominasi Asian Film Awards 2020.

Di antaranya Best Film, Best Director, Best Supporting Actor, Best Supporting Actress, Best Screenplay, Best Editing, Best Original Music, Best Visual Effect, dan Best Sound.

Parasite juga dinominasikan dalam kategori Best Production Design bersama Gundala.