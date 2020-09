Atlet Voli Aprilia Manganang Putuskan Pensiun di Usia 28 Tahun, Curi Perhatian saat Asian Games 2018

TRIBUN-TIMUR.COM- Dunia voli Indonesia kehilangan salah satu pemain terbaiknya.

Atlet voli putri Indonesia, Aprilia Manganang memutuskan pensiun dari dunia yang telah membesarkan namanya.

Keputusan pensiun tersebut diumumkan Aprilia Manganang lewat akun instagramnya @manganang92.

"Shalom. Terimakasih semuanya untuk supportnya selama ini. This is a new chapter for me. Akhirnya, setelah bbrp tahun menimbang2, ini adalah waktu yg tepat untuk saya membuat keputusan ini. Semangat!,"tulis Aprilia pada keterangan video yang ia unggah, Jumat (11/9/2020).

"Pada kesempatan ini saya menyatakan kepada pecinta voli Indonesia, saya Aprilia Manganang resmi mengundurkan diri dari dunia voli. Kenapa saya mengambil keputusan ini karena saya pengen hidup lebih baik, saya pengen meraih kebenaran dalam hati saya, kedamaian. Karena ini keputusan terbaik buat saya,"katanya.

Perempuan berusia 28 tahun tersebut juga menyampaikan terima kasihnya kepada pelatih dan teman-teman yang terus bersamanya.

"Semoga Indonesia di dunia voli tetap maju terus. Semangat, God Bless You,"kata Aprilia mengakhiri videonya.

Curi Perhatian

Nama Aprilia Manganang mulai mencuri perhatian publik pada perhelatan Asian Games 2018 lalu.

Pasalnya atlet kelahiran Tahuna, 27 April 1992 ini mempunyai kemampuan yang selalu bikin terpana.