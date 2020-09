Kisah Horor Kutukan Video Misterius, Ini Sinopsis Film Rings, Bioskop Trans TV Malam Ini

TRIBUN-TIMUR.COM - Film Rings mengisahkan tentang Julia yang harus menyelamatkan sang kekasih dari kutukan video misterius.

Film ini adalah garapan dari sutradara F. Javier Gutiérrez.

Berikut sinopsis film Rings, kisah horor tentang kutukan video misterius, tayang di Bioskop Trans TV malam ini, Kamis (10/9/2020) pukul 23.30 WIB.

Rings merupakan film bergenre drama-horor-misteri asal Amerika Serikat yang dirilis pada 2017 lalu.

Sementara itu untuk skenario film ditulis oleh David Loucka, Jacob Estes dan Akiva Goldsman.

Rings merupakan sekuel ketiga dalam seri The Ring, setelah film sebelumnya adalah The Ring (2002) dan The Ring Two (2005).

Dibintangi oleh Matilda Lutz, Alex Roe, Johnny Galecki, Aimee Teegarden, Bonnie Morgan dan Vincent D'Onofrio.

Sinopsis film Rings dikutip dari IMDb.com

Film ini merupakan kisah horor yang berawal dari temuan sebuah video terkutuk.

Suatu hari di pesawat terbang menuju Seattle, seorang pria mengungkapkan telah menonton rekaman video terkutuk Samara Morgan.