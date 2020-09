Toyota Hadirkan New Yaris, Solusi Mobilitas Lengkap Bagi yang Berjiwa Muda

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Toyota-Astra Motor memperkenalkan New Yaris yang tak hanya tampil sebagai hatchback yang semakin stylish dan youthful.

Namun juga menawarkan sensasi berkendara yang lincah (agile) hingga mampu membangkitkan rasa kegembiraan (excitement) bagi pelanggan.

Khususnya mereka yang berjiwa muda saat bermobilitas sehari-hari.

New Yaris ini dihadirkan sebagai lanjutan konsistensi dalam menghadirkan solusi terhadap berbagai macam kebutuhan mobilitas pelanggan.

Mulai dari aktivitas bersama keluarga hingga bisnis komersial khususnya di era new normal dengan menghadirkan ever-better cars,

“Mobilitas pelanggan di era new normal ini adalah prioritas utama bagi Toyota. Untuk itu, kami terus kuatkan komitmen untuk terus menghadirkan berbagai produk yang dapat memberikan pengalaman berkendara yang aman dan nyaman. Termasuk New Yaris yang kami harapkan dapat mendukung mobilitas pelanggan di era new normal ini," terang President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Susumu Matsuda via rilisnya ke tribun-timur.com, Rabu (9/9/2020).

New Yaris ini secara khusus diperuntukkan bagi generasi muda yang membutuhkan stylish hatchback yang lincah, mudah digunakan, serta exciting to drive.

Sejak pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2006, Toyota Yaris telah membuka pasar baru di segmen hatchback.

Saat itu, Yaris tampil dengan tagline “All about Fun”, yang menegaskan bahwa konsep pengembangan Yaris adalah mobil yang sesuai dengan anak muda atau bagi mereka yang memiliki jiwa muda.

Dimensi yang kompak ditambah dengan nilai kepraktisan yang dapat mendukung berbagai macam aktivitas mobilitas sehari-hari menjadi DNA yang berhasil membuat Yaris meraih respon positif dari pelanggan.