Live Streaming Mata Najwa Trans 7, Najwa Shihab Siapkan Rem Darurat Covid-19, Kian Banyak Meninggal

Link Live Streaming Mata Najwa Trans 7 malam ini, Najwa Shihab Siapkan Rem Darurat Covid-19.

Kian banyak warga Indonesia meninggal karena Corona, Anda waspadalah.

Link 2 Live Streaming Mata Najwa Trans 7

Siap-Siap Rem Darurat.

LIVE jam 8 malam ini #matanajwaditrans7 Reposted from @matanajwa Jumlah kematian akibat COVID-19 di Indonesia masih tinggi. Data nasional Satgas Penanganan COVID-19 menunjukkan jumlah kematian akibat virus corona naik rata-rata 100 lebih kasus setiap harinya.⁣

Per Senin (7/9/2020) saja, kasus kematian menembus 105 orang sehingga totalnya menjadi 8.130 orang. Tujuh kali penambahan kasus corona di atas 3.000 per hari.⁣

Kondisi ini membuat sejumlah pemakaman jenazah COVID-19 di berbagai daerah padat. Misalnya di TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Di TPU ini jumlah rata-rata jenazah korban COVID-19 yang dimakamkan berkisar 27-28 jenazah per hari. ⁣

Di sisi lain, tenaga kesehatan yang berguguran juga terus bertambah. Ikatan Dokter Indonesia mencatat total 184 tenaga kesehatan yang terdiri dari 105 dokter umum dan spesialis, 9 dokter gigi, dan 70 perawat meninggal akibat infeksi virus corona. ⁣

Apakah ini saatnya injak rem? ⁣

#MataNajwa,"Siap-siap Rem Darurat", Rabu, 9 September 2020, LIVE 20.00 WIB di @OfficialTrans7.⁣