Kabar Baik, 1.000 Pelaku UMKM di Bone Sudah Bisa Cairkan BLT Rp 2,4 Juta

TRIBUNBONE.COM, TANETE RIATTANG - Para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) patut berbahagia.

Sebab, bantuan langsung tunai yang ditunggu-tunggu telah dapat dicairkan.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone, Baharuddin, Rabu (9/9/2020) mengatakan sebanyak 1.000 pelaku UMKM di Bone telah dapat mencairkan bantuan.

"Sudah ada validasi dari pusat. Dari 4.000 data pelaku UMKM yang kami kirim, sudah ada 1.000 yang bisa mencairkan di bank penyalur," katanya.

Bantuan yang diberikan sebesar Rp 2,4 juta. Bantuan tersebut dikirim ke rekening pelaku UMKM melalui bank penyalur yang ditunjuk oleh pemerintah pusat.

Bagi pelaku UMKM yang tidak memiliki ketiga rekening bank tersebut nantinya akan dibuatkan rekening bank.

Namun, terlebih dahulu harus ke Kantor Koperasi dan UMKM untuk diverifikasi.

"Kita cocokkan apa betul pelaku UMKM dan sudah sesuai dengan data yang dikirim kemarin. Kita sesuaikan by name by address," jelasnya.

Ia pun berharap 3.000 data pelaku UMKM yang telah dikirim datanya dan dinilai memenuhi syarat secepatnya bisa juga mendapatkan bantuan.(*)

Laporan Wartawan TribunBone.com, Kaswadi Anwar