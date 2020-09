HEBOH Beredar Foto Lutfi Agizal Pegang Tangan Lesti Kejora, Padahal Ada Pacarnya Anak Iis Dahlia

TRIBUN-TIMUR.COM,- Baru-baru ini muncul foto viral saat Lutfi Agizal memegang tangan Lesty Kejora.

Padahal, saat itu, Lesti Kejora sedang berpelukan dengan anak Iis Dahlia, Salshadilla Juwita.

Kemungkinan momen itu terjadi sebelum Lesti Kejora kenal dekat dengan Rizky Billar.

Nah, terkait ini, model Harriz Vriza memberikan tanggapan terkait foto viral kebersamaan artis Lutfi Agizal dengan pedangdut Lesti Kejora itu.

Hal tersebut Harris Vriza ungkapkan saat menjadi bintang tamu di acara By The Way pada Senin (7/9/2020).

Presenter Gilang Dirga mulanya membahas tentang kabar penyebab renggangnya hubungan Lutfi Agizal dengan artis Rizky Billar.

Rupanya, banyak warganet yang menduga penyebab renggangnya hubungan Lutfi Agizal dengan artis Rizky Billar karena sebuah foto.

Tepatnya foto yang memperlihatkan kebersamaan Lutfi Agizal dengan Lesti Kejora.

Pada foto tersebut, Lutfi Agizal tampak merangkul putri pedangdut Iis Dahlia, Salshadilla Juwita Indradjaja.

Sembari merangkul, Lutfi Agizal juga mengenggam tangan Lesti Kejora.