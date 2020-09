Pengumuman Program Banpres Produktif untuk Usaha Mikro. Buruan Daftar BLT UMKM Rp 2,4 Juta per Pelaku Usaha Mikro, Login siapbersamakumkm.kemenkopukm.go.id

TRIBUN-TIMUR.COM - Buruan daftar BLT UMKM Rp 2,4 Juta per Pelaku Usaha Mikro, Login siapbersamakumkm.kemenkopukm.go.id. Berikut selengkapnya!

Anda atau saudara/sahabat mengelola UMKM dan berharap dapat BLT UMKM dari pemerintah di tengah masa sulit Covid?

Pemerintahan Jokowi melalui Kementerian Koperasi dan UKM punya Bantuan Langsung Tunai atau BLT UMKM senilai Rp 2,4 juta per UMKM.

Terdata ada 15 juta pelaku usaha mikro kecil menengah yang akan dapat transferan. Cek link Website siapbersamakumkm.kemenkopukm.go.id.

Dilansir dari Kontan, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki optimistis bantuan presiden (banpres) produktif usaha mikro bisa disalurkan ke 15 juta pelaku ( UMKM ).

Menurut dia, hal ini dikarenakan adanya pengalihan anggaran dari program UMKM lainnya seperti subsidi bunga usaha mikro.

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) Budi Gunadi Sadikin mengakui pagu anggaran subsidi bunga UMKM terlalu besar, sehingga akan dikonversi ke program lain.

"Sekarang yang unbankable kita berita Rp 22 triliun dan kemungkinan akan ditambah lagi sampai 15 juta. Dan kami optimistis karena ada beberapa anggaran yang terutama subsidi bunga yang estimasinya terlalu besar," ujar Teten, Jumat (4/9/2020).

Menurut Teten, angka 15 juta tersebut bisa disalurkan hingga pertengahan Desember tahun ini.

Dia memperkirakan, banpres produktif ini sudah bisa disalurkan ke 12 juta pelaku usaha.

Apalagi, menurutnya sudah ada 18 juta data pelaku usaha UMKM yang terus dicleansing.

"Juga karena penyalurannya lebih mudah lewat bank himbara, ini akuntabilitas juga bisa dijaga karena diterima by name by address. dan tidak mungkin diterima oleh orang yang meninggal karena ini harus membuat rekening yang belum punya," kata Teten.

Adapun, hingga 2 September 2020, penyaluran bantuan presiden (Banpres) produktif usaha mikro sudah mencapai Rp 13,4 triliun atau sekitar 61% dari anggaran sebesar Rp 22 triliun.

Menurut Teten, pihaknya pun akan memastikan penyaluran banpres ini tepat sasaran.

Dia juga menyebut anggaran ini tepat sasaran melihat para pelaku usaha menyimpan dana yang digunakan untuk modal usahanya.