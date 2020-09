10 Tenant Ramaikan The Plataran Exhibition 2020 di The Rinra Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Salah satu event menarik di Kota Makassar kembali hadir setelah vakum dari gelaran apapun.

Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat, The Rinra Makassar resmi memperkanalkan program terbaru The Plataran Exhibition 2020.

Event yang dicanangkan akan menjadi agenda rutin di hotel berbintang 5 resmi dibuka di Blu Lemon Terrace, Rabu (9/9/2020).

Sebanyak 10 tenant mengikuti pameran ini, terdiri dari usaha tanaman hias, kerajinan dan tenun hingga Minggu (20/9/2020) mendatang.

Pameran akan dibuka di salah satu spot terbaik di The Rinra ini setiap hari pukul 16.00 hingga 21.00 Wita.

"The Plataran Exhibition 2020 menandai rangkaian event yang nantinya akan dikemas dengan tema dan konsep yang berbeda-beda," kata Marcom Manager The Rinra, Azis Munawir disela acara Opening Hit The Plataran Exhibition 2020 yang sekaligus di rangkaikan dengan Hi Tea Gathering, Rabu (9/9/2020)

Menurutnya, pihaknya menilai, hadirnya event ini akan memberikan hiburan baru bagi pengunjung.

"Kami sekaligus ingin menunjukkan bahwa The Rinra memiliki spot yang sangat menarik untuk dijadikan sebagai tempat mengabadikan momen seru bersama orang terkasih, terlebih menjelang matahari terbenam," ujarnya.

Sementara itu, General Manager The Rinra, S Wardoyo mengungkapkan, program ini rencananya digelar secara rutin dengan konten yang beragam.

"Kali pertama, kami mengajak rekan-rekan pengusaha tanaman hias dan kerajinan untuk ambil bagian. Kami melihat trennya banyak digantungi masyarakat sejak pandemi merebak," kata Yoyok sapaan akrabnya.