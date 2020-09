Selamat Jalan Coach Alfred Riedl, Sepakbola Indonesia Berduka

TRIBUN-TIMUR.COM. MAKASSAR - Mantan pelatih Timnas Indonesia dan PSM Makassar, Alfred Riedl dikabarkan meninggal dunia di usia 70 tahun pada Senin (7/9) malam di negara asalnya, Austria.

kabar wafatnya Alfred Riedl dikabarkan media setempat, https://www.oe24.at/ yang memuat berita dengan judul "Ex-ÖFB-Trainer Alfred Riedl verstorben" artinya "Mantan Pelatih ÖFB Alfred Riedl telah meninggal dunia".

Kabar meninggal Alfred Riedl juga dibenarkan Wolfgang Pikal, mantan Asisten Riedl di Timnas Indonesia. "asslmk... fyi.... di umur 70th alfred riedl tutup umur kemarin malam,,, "RIP coach Alfred my friend and mentor,thank you for your friendship and all the ilmu,knowlage and experiance you share with. GBU salam pikal wolfgang, " tulis Wolfgang via pesan WhatsApp kepada Tribun Timur.

Ketika ditanya lebih rinci, ia mengaku masih menunggu kabar dari keluarga Alfred. "Info detail belum ada, istri (Alfred) bilang akan hubungi saya besok, " ia menambahkan.

Pikal mengaku sangat kehilangan sosok Alfred Riedl. baginya, Riedl merupakan sosok pelatih yang berpengalaman dan punya disiplin tinggi.

"Ia mengutamakan sikap jujur. Memang kesannya agak serius tapi terkadang beliau juga bisa melucu. Dia sangat terbuka untuk masukan dari staff. Ilmu dan pengalaman selama berkecimpung di dunia sepak bola selama 30 tahun sungguh luar bisa. Dia manusia hebat dan coach hebat. Rip Coach Alfred, " pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan belum diperoleh informasi terbaru dimana dan kapan Alfred Riedl akan dimakamkan.

Direktur Teknik PSM, Sumirlan (periode 2015) dan Alfred Riedl saat diperkenalkan di Makassar (Ist)

Riedl pernah melatih PSM Makassar pada awal tahun 2015 lalu. Ia sempat membawa tim menjalani pemusatan latihan di Surabaya sebelum kembali ke Wina, Austria karena kondisi kesehatan yang sempat menurun. Perannya sebagai pelatih PSM ketika itu langsung digantikan Hans Peter Schaller. (*)