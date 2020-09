Musik Video Sudah Rilis, Lirik Lagu DOA dari Rich Brian

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Rich Brian akhirnya merilis musik video terbarunya berjudul DOA.

Lagu tersebut masuk dalam album EP '1999' yang diluncurkan pada akhir Agustus.



Video ini dirilis tepat pada hari ini, Senin 7 September 2020,

Rapper asal Indonesia ini merilis video yang begitu menarik dengan varian tipe R yang sporty dari Honda Civic yang dikendarai Rich Brian.

Dilansir dari www.nme.com, 'DOA' adalah salah satu dari tujuh lagu yang ditampilkan di EP '1999' yang dirilis pada 25 Agustus. Dalam sebuah pernyataan, artis 88rising mengatakan bahwa 'DOA' - yang merupakan singkatan dari 'Dead On Arrival' - adalah salah satu favoritnya. lagu yang direkam.

Dia menambahkan, "Kedengarannya tidak masuk akal, tetapi ini tentang bersaing dengan seseorang yang tidak memiliki peluang melawan Anda sejak awal. Melodinya benar-benar mengingatkan saya pada Gorillaz, yang saya cintai. Itu adalah lagu yang selalu saya mainkan setiap kali saya ingin merasa lebih baik tentang nyanyian saya, dan diri saya sendiri secara umum. "

EP juga menampilkan single 'Love In My Pocket' dan 'Don Don't Care', dan muncul setahun setelah album keduanya 'The Sailor'. Kedua lagu menerima video musik sebelum peluncuran EP.

'Love In My Pocket', kata Brian Genius, didasarkan pada perasaannya tentang pandemi dan kehidupan di bawah karantina.

“Beberapa bulan terakhir ini terasa seperti perjalanan yang sangat besar dan kami semua hanya seperti, 'Apa yang terjadi?'," Katanya dalam sebuah episode Verified by Genius.

“Dan kami semua hanya mencoba memprosesnya, seperti, secara kolektif sebagai manusia.”

