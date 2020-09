Komunitas Bentor Binaan Rudal Menangkan Adama, Legislator Hanura All Out ke Dilan

Ratusan tukang bentor berkumpul untuk dipasangi Stiker One Way bergambar pasangan calon walikota Makassar, Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Tukang becak motor atau lebih dikenal dengan sebutan bentor terlihat ramai-ramai menuju Jl Hertasning, tepatnya di samping SPBU, Pengayoman, Makassar, Senin (7/9/2020), malam.

Jumlah tukang bentor terbilang banyak. Mereka terhenti tepat di depan rumah seorang pengusaha sekaligus elite partai politik (parpol). Rusdin Abdullah namanya.

Rudal, begitu sapaan dekatnya bagi warga Makassar tidak begitu asing. Ia dikenal sebagai sosok berpengaruh. Punya basis massa cukup besar.

Ratusan tukang bentor tersebut rupanya berkumpul untuk dipasangi Stiker One Way bergambar pasangan calon walikota Makassar, Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi.

Desain wajah Danny-Fatma dan ditengahnya ada logo Rudal tampak akan menghiasi sisi kiri kanan bentor.

Rudal disela-sela pemasangan stiker itu membenarkan jika sudah beberapa malam terakhir tukang bentor mulai dipasangi stiker Danny-Fatma.

"Khusus malam ini tukang bentor yang di wilayah Panakkukang saja. Jadi kami ada setiap kecamatan," kata mantan Ketua HIPMI Sulsel tersebut via rilis, Senin (7/9) malam.

Sementara Partai Hanura akan berjuang habis-habisan memenangkan pasangan kandidat Syamsu Rizal-Fadli Ananda (Dilan) pada Pilwalkot Makassar 2020.

Seluruh potensi, seperti pengurus dan kader siap dikerahkan. Tidak ketinggalan tiga anggota DPRD Kota Makassar dari Partai Hanura pun berada di garda terdepan pemenangan Dilan.

Ketua DPC Partai Hanura Kota Makassar, M Yunus, menyampaikan kemenangan Dilan pada Pilwalkot Makassar 2020 merupakan harga mati.

Olehnya itu, semua potensi partai wajib bergerak mensosialisasikan dan menggalang dukungan buat pasangan doktor dan dokter ini. Tidak terkecuali tiga legislator Makassar dari Partai Hanura: M Yunus, Muchlis Misbah dan Irmawati Sila.

"Rekomendasi dari DPP menjadi pegangan bagi kami, itu merupakan perintas tegas dan jelas bahwa semua potensi Hanura wajib bergerak mensosialisasikan dan memenangkan Dilan di Pilwalkot Makassar 2020. Ya termasuk para legislator dari partai kita pastinya juga bergerak all out memenangkan usungan partai," kata Yunus via rilis.

Hanura, katanya akan setia mengawal perjuangan Dilan di Kota Makassar. Segala potensi yang ada ditegaskannya lagi akan digerakkan dalam upaya mengantarkan pasangan representasi Muhammadiyah-Nahdlatul Ulama ini untuk menjadi wali kota dan wakil wali kota.

"Jangan ragukan Hanura. Kita setia kawal perjuangan Dilan, mulai di deklarasi, pendaftaran hingga nanti di hari pemilihan dan kelak dilantik," katanya.

Laporan wartawan tribuntimur.com / Abdul Azis Alimuddin