Juara Olimpiade Internasional, Siswa Ini Malah Gagal di SBMPTN dan SNMPTN: Prestasi Saya Sia-sia

TRIBUN-TIMUR.COM - Sungguh pilu nasib pelajar ini.

Sudah mengharumkan nama Indonesia dengan jadi juara Olimpiade Internasional, Siswa ini malah gagal SBMPTN dan SNMPTN.

Dia menyebut prestasinya selama tiga tahun di SMA sia-sia sudah.

Kisahnya viral di media sosial.

Sebuah unggahan dengan narasi seorang juara olimpiade internasional yang gagal lolos SNMPTN dan SBMPTN, viral di media sosial sejak diunggah 28 Agustus 2020 lalu.

Unggahan tersebut dibagikan sama akun Twitter @wiracalosa yang nggak lain adalah sang penyandang status gelar juara olimpiade internasional tersebut.

Adalah Rayhan Danendra Wiracalosa, yang bagiin ceritanya pas gagal ngelanjutin studi ke perguruan tinggi melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN.

Hingga berita ini diturunkan, unggahan Rayhan tersebut telah di retweet lebih dari 12.000 kali dan disukai lebih dari 52.000 kali.

Bercita-cita jadi juara di Olimpiade Sains Nasional (OSN)

Saat dihubungi Kompas.com secara langsung, Rayhan mengaku sejak duduk di bangku Sekolah Dasar (SD), dia bermimpi menjadi juara di ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN).

Seiring berjalannya waktu, mimpi Rayhan itu pun terwujud di tahun 2019 saat meraih medali perak bidang Fisika di OSN 2019, Manado.

Berkah dari menjuarai ajang tersebut, Rayhan mendapat kesempatan untuk mewakili daerahnya ke ajang olimpiade internasional.

"Sekaligus saya terpilih untuk mewakili DKI Jakarta di ajang International Olympiad of Metropolises 2019, Moscow," ucap Rayhan saat dihubungi Kompas.com, Minggu (6/9/2020).

• Tak Hadiri Undangan Bawaslu, Ini Penjelasan Pj Wali Kota Makassar

• Tata Kelola Perguruan Tinggi, Rektor UNM Prof Husain Syam Sebut Tergantung 3 Indikator, Berikut Ini?

• OJK Luncurkan Aplikasi SIKePO Mobile, Ini Lho Manfaatnnya

Bukan cuman sebagai pelengkap, Rayhan membuktikan kalo dirinya emang berprestasi dengan mendapat medali perunggu di bidang fisika pada ajang internasional itu.

Berbekal prestasi yang dia raih di olimpiade nasional dan internasional tersebut, Rayhan sangat optimistis dapat diterima pada jalur undangan saat seleksi masuk perguruan tinggi.

"Setelah semua prestasi yang saya raih, ditambah juga saya bisa menjaga nilai sekolah saya. Saya awalnya optimistis untuk diterima di jalur SNMPTN (undangan)," kata Rayhan.

Selain itu, tambah dia, semua guru di sekolahnya juga berkata sama dan sangat optimis kepadanya, sampai bikin dirinya semakin semangat.

Gagal lolos SNMPTN

Waktu yang dinanti pun tiba, tapi takdir berkata lain, Rayhan dinyatakan gagal diterima melalui jalur SNMPTN. Saat itu, dia milih Sekolah Teknik Elektronika dan Informatika (STEI) ITB dan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) ITB.

Dia pun sempat ngerasa semua prestasi yang pernah dia raih semasa duduk di bangku SMA menjadi sia-sia dan nggak ada gunanya.

"Seolah olah, prestasi prestasi yang sudah saya capai selama 3 tahun di SMA menjadi sia sia. Walaupun saya yakin tidak ada yang sia-sia," kata Rayhan

Karena apa yang dia impikan nggak terwujud, Rayhah membutuhkan waktu 3-4 hari untuk menenangkan diri dan mencoba bangkit.

"Lagi pula hasil juga sudah mutlak, kan?" tanya Rayhan kepada diri sendiri. Setelah sedikit melupakan kegagalannya di SNMPTN, Rayhan akhirnya memfokuskan diri untuk belajar lebih giat agar bisa lolos di jalur berikutnya, yakni SBMPTN.

Intensitas belajar, lanjut Rayhan, ditingkatkan sampe memakan waktu belasan jam dan berakibat kurangnya waktu istirahat.

"Saya belajar sampai 12 jam saya lakuin dengan waktu tidur hanya 4-5 jam. Saya benar benar tidak mau gagal di SBMPTN," jelas Rayhan.

• Jadwal Timnas U19 Vs Kroasia, Berikut Link Live Streaming TV Online Mola TV Pukul 20.30 WIB

• Longsor di Tabulahan Mamasa, 5 Desa Terisolir

• Foto-foto Keisha Aira Natania, Anak Barbie Kumalasari yang Beranjak Dewasa,Pernah Jadi Bintang Iklan

Ayah meninggal dunia karena stroke

Bayang-bayang gagal SNMPTN belum sepenuhnya hilang dari benak Rayhan, kini dia diberikan cobaan yang lainnya saat sang ayah menghadap ke Sang Ilahi.

Ayah Rayhan pergi untuk selama-lamanya karena penyakit stroke yang telah lama dideritanya. "Papa saya meninggal akibat serangan stroke yang dideritanya. Papa bukan hanya seorang ayah buat saya, tapi beliau seorang teman," ungkap Rayhan.

Rayhan menambahkan, setiap kali dirinya merasa lelah semasa berjuang di ajang OSN lalu, orang pertama yang selalu mendukung dan memotivasinya untuk lebih semangat adalah sang ayah.

Sang ayah, Rayhan melanjutkan, meskipun nggak punya latar belakang pendidikan Fisika, tapi selalu membantunya untuk menjadi lebih baik.

Dan Rayhan benar-benar kehilangan semuanya. "Saya benar benar kehilangan semuanya. Mungkin kehilangan PTN tidak jadi masalah, karena PTN bisa dicari dengan banyak jalur. Tapi kehilangan Papa? Apakah bisa diganti? Enggak," papar dia.

Gagal lolos SBMPTN

Sepeninggal sang ayah, Rayhan tetap melanjutkan belajarnya meskipun di bawah tekanan mental. Rayhan mengaku life must go on, hidup terus berjalan, dan akan jadi pribadi yang lebih baik lagi.

"Waktu tidur akhirnya saya kurangi menjadi 2-3 jam per hari," ucap Rayhan. Pada mulanya, impian Rayhan adalah ingin melanjutkan studi di jurusan teknik mesin, tetapi keinginannya itu berubah setelah ayahnya meninggal dunia. Ia berubah pikiran untuk menjadi dokter karena merasa penasaran dan ingin mengetahui lebih dalam tentang penyakit yang dialami ayahnya.

Kali ini, dia mencoba memilih jurusan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) dan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret (UNS).

Hari yang ditunggu pun tiba, di mana hari diumumkannya hasil SBMPTN.

"Pengumuman SBMPTN pun berlangsung, dan akhirnya saya dinyatakan gagal lolos seleksi. Three times strikes out. Gagal SNMPTN, papa meninggal dan gagal SBMPTN," sesal Rayhan.

Mendapat ganti Seolah olah, kata Rayhan, kebahagiaan yang ia peroleh pada 2019 digantikan menjadi sebuah ujian pada 2020 ini.

Ia sempat berpikir bahwa Sang Kuasa sangat mudah membalikkan keadaan manusia dari titik tertinggi (kebahagiaan) menjadi titik terendah (ujian dari Tuhan).

Namun, Rayhan juga berpikir bahwa Sang Pencipta juga akan mudah membalikkan kondisi seseorang dari titik terendah, menjadi titik tertinggi.

"Alhamdulillah, saya diberi ujian. Berarti Tuhan masih memperhatikan saya. Saya percaya pasti akan ada kebahagiaan yang datang ke saya," jelas Rayhan.

• Soal & Kunci Jawaban TVRI Kelas 1-3 SD 8 September 2020, Materi Penjumlahan dan Pengurangan

Setelah semua ujian berhasil ia lewati, Rayhan pun mendapat kebahagiaan setelahnya. Agustus 2020 ini, seolah menjadi bulan baik baginya karena Rayhan berhasil diterima di banyak universitas, bahkan beberapa di antaranya adalah universitas ternama.

"18 Agustus saya diterima di Teknik Mesin UI (Jalur Simak) dan Teknik Mesin UNS (Jalur Prestasi), 23 Agustus diterima di Fakultas Kedokteran UNPAD (jalur Prestasi). Diterima juga di Universitas Bina Nusantara (BINUS) dengan beasiswa full, diterima melalui jalur prestasi untuk kuliah di Ilmu Biomedis Universitas Andalas, Padang," jelas Rayhan.

Milih Untuk Nggak Merantau

Dengan banyaknya universitas yang menerimanya itu, Rayhan sempat kebingungan untuk milih mana yang terbaik bagi dirinya.

Akhirnya, Rayhan memilih kuliah di jurusan Teknik Mesin, Universitas Indonesia (UI). Terdapat alasan utama mengapa Rayhan memilih UI sebagai tempat berikutnya menimba ilmu.

"Papa saya baru meninggal 4 bulan yang lalu. Tanggung jawab keluarga sekarang ada di saya. Walaupun saya anak bungsu, tetapi saya satu satu nya laki-laki di keluarga. Jadi saya mikirin juga untuk enggak mau merantau dan sebisa mungkin kuliah di tempat yang terdekat," jelas Rayhan.

"Apalagi sekarang peran Papa harus saya gantikan," imbuh dia. Rayhan berharap, kisahnya yang ramai di media sosial ini bisa memotivasi para siswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi.

Artikel ini telah tayang di Hai dengan judul Cerita Dibalik Rayhan, Juara Olimpiade Internasional Nggak Lolos SBMPTN dan SNMPTN.

(GridHot)