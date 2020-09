TRIBUN-TIMUR.COM - Biodata Mantan Pelatih Timnas Indonesia Alfred Riedl, Meninggal di Usia 70 Tahun

Mantan pelatih timnas Indonesia, Alfred Riedl, meninggal di Wina, Austria, pada Senin (7/9) malam waktu setempat.

Diwartakan Sport24, Alfred Riedl meninggal dunia dalam usia 70 tahun.

Dari pesan di WA Grup yang diterima Tribunnews.com, mantan asisten Alfred Riedl di Timnas Indonesia, Wolfgang Pikal, mengonfirmasi hal tersebut.

Wolfgang Pikal. "asslmk... fyi.... di umur 70th alfred riedl tutup umur kemarin malam,,,," kata

Pikal juga mengucapkan rasa berdukanya atas kepergian Alfred Riedl.

Baginya, Alfred Riedl adalah teman sekaligus mentornya.

"RIP coach Alfred my friend and mentor,thank you for your friendship and all the ilmu,knowlage and experiance you share with me," kata Pikal.

Aksi pelatih Indonesia, Alfred Riedl dalam memberikan instruksi anak asuhnya saat menjamu Thailand pada final pertama Piala AFF 2016 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Rabu (14/12/2016) malam. (HERKA YANIS PANGARIBOWO/JUARA.NET)

Biografi Alfred Riedl

Mengutip Wikipedia, Alfred Riedl merupakan pria kelahiran Wina, Austria pada 2 November 1949.

Alfred Riedl tercatat pernah menjadi pesepakbola dengan posisi penyerang.