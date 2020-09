QnC Laundry Kini Hadir di Monumen Emmy Saelan, Pelanggan Baru Diskon 25%

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Perusahaan teknologi di industri laundry bermerek QnC Laundry kini membuka cabang baru di Makassar.

QnC Laundry Monumen Emmy Saelan melalui jaringan waralabanya berlokasi pada Jalan Monumen Emmy Saelan nomor 44B, Rappocini, Makassar.

Kehadiran QnC Laundry ditandai melalui sebuah seremoni peresmian baru-baru ini.

Sebagai promo opening, masyarakat dapat mencuci dengan diskon sebesar 25 persen khusus untuk pelanggan baru.

Kepala Pemasaran QnC Laundry, Jason Su mengatakan, pembukaan cabang QnC Laundry Monumen Emmy Saelan ini menjadi salah satu langkah dalam mewujudkan visi. Khususnya, dalam menginspirasi dan memudahkan hidup orang melalui jaringan laundry terluas dan terhandal.

"Kami juga berupaya untuk memperkuat posisi QnC Laundry sebagai penyedia jasa layanan laundry terluas di Makassar," katanya pada tribun-timur.com, Senin (7/9/2020).

Lebih lanjut disampaikan, QnC Laundry sendiri dapat terbilang sudah sukses dengan berbagai penghargaannya yang sudah diakui baik secara nasional maupun internasional.

"Dengan penghargaan seperti Indonesia Best Practice Laundry Award dan Global Best Practice Award pada tahun 2018. Melalui sistem IT dan SOP yang menjadi kunci kesuksesannya, QnC Laundry Emmy Saelan diharapkan dapat membantu memberikan pelayanan laundry dengan kualitas yang baik dan konsisten untuk warga Kota Makassar," paparnya.

Ia menjelaskan, QnC Laundry Emmy Saelan meningkatkan jangkauannya dalam menyediakan layanan laundry premium baik untuk kiloan dengan harga mulai Rp 7 ribu per kg.

"Adapun kelebihan QnC Laundry sendiri untuk pelanggan adalah sebagai berikut. Implementasi sistem satu nota satu mesin cuci. Dengan sistem ini, maka cucian pelanggan tidak akan pernah digabung dengan cucian pelanggan yang lain dalam kondisi apapun," jelasnya.