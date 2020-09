FOTO: Payless TSM Tawarkan Promo Buy More Pay Less All Items

Pengunjung melihat prodak Payless yang terletak di First Floor Trans Studio Mall (TSM), Makassar, Senin (7/9/2020).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pengunjung melihat prodak Payless yang terletak di First Floor Trans Studio Mall (TSM), Makassar, Senin (7/9/2020).

Tenan Payless memberikan promo Buy More Pay Less All Items beli 2 produk dapat diskon tambahan 10 persen serta beli 3 produk atau lebih dapat diskon tambahan 20 persen.

Promo ini berlaku baik untuk produk dengan harga normal maupun produk dengan harga diskon hingga 15 September 2020.