BNI Syariah Perkenalkan Hasanah Ultimate Service

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - BNI Syariah hadir dengan semangat dan energi baru dalam melayani nasabah lewat Hasanah Ultimate Service sebagai transformasi layanan yang mampu menyentuh hati nasabah.

Dengan menebarkan energi kebaikan sesuai dengan prinsip syariah, BNI Syariah berupaya memberikan manfaat dan nilai tambah bagi segenap stakeholders sehingga engangement dengan nasabah semakin kuat.

Konsep layanan ini dikomunikasikan melalui empat aspek yaitu people,digital process, physical, dan business.



Direktur Bisnis Ritel dan Jaringan BNI Syariah, Iwan Abdi, Senin (7/9/2020) menjelaskan bahwa pada aspek pertama yaitu people, pegawai harus memiliki hospitality (keramahtamahan) yang tinggi.

Selain itu pegawai frontliner juga dipersiapkan menjadi financial advisor sehingga layanan menjadi lebih fleksibel, cepat dan mudah dengan skill pegawai yang mumpuni dalam memberikan berbagai solusi bagi nasabah.

Selanjutnya, pengembangan kualitas layanan melalui digital proses yang merupakan kunci solusi digital sehingga proses transaksi menjadi lebih simpel (Simplicity) dan disesuaikan dengan lifestyle nasabah.

"Aspek physical yang disesuaikan dengan protokoler kesehatan dan terakhir adalah aspek business yang berkelanjutan bagi BNI Syariah secara lebih luas," ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, pada Hari Pelanggan Nasional tahun 2020 lalu, BNI Syariah menghadirkan tiga kegiatan utama yaitu Hasanah Diary, Customer Engagement dan We Care yang dilakukan di cabang maupun secara virtual.



Hasanah Diary, Duty Officer BNI Syariah secara aktif akan berperan sebagai meeter greeter dan quality service controller yang akan memberikan solusi percepatan transaksi dan memastikan transaksi nasabah di cabang nyaman, aman dan tetap menyenangkan.



"Customer Engagement merupakan kegiatan Board of Management yang mingle dengan nasabah di banking hall untuk mendengarkan harapan nasabah secara langsung terhadap layanan BNI Syariah sehingga tercipta kedekatan dengan nasabah yang semakin kuat. Dalam kegiatan ini juga Board of Management memberikan gift berupa new normal starter kit," bebernya.

Sementara itu, We Care adalah bentuk kepedulian BNI Syariah terhadap kesulitan yang dihadapi oleh semua kalangan nasabah dengan solusi keuangan yaitu relaksasi pembiayaan dan solusi digital bagi transaksinya.

"Kepedulian ini ditunjukkan melalui interaksi langsung di cabang maupun virtual yaitu video call," ujarnya.



Tidak hanya itu, menurutnya pada Hari Pelanggan Nasional 2020, BNI Syariah juga memberikan apresiasi bagi nasabah yang apply Hasanah Card.

Sebelumnya, pada peringatan Hari Pelanggan ini, Direktur Utama BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo berkesempatan menyerahkan kartu BNI iB Hasanah Card kepada salah satu nasabah Prima BNI Syariah Kantor Cabang BSD yang telah memenuhi persyaratan.

"Dengan ini diharapkan bisa semakin memperkenalkan BNI iB Hasanah Card sebagai kartu kredit berbasis syariah yang memberikan solusi bagi nasabah dalam menghijrahkan transaksinya," katanya.

Ia membeberkan, BNI Syariah juga menyediakan surprise kepada nasabah dengan memberikan beberapa hadiah langsung berupa new normal starter kit (Handsanitizer dan paket peralatan makan travelling), E-Voucher Alfamart, dan Paket Jurus Sehat Rasulullah bagi nasabah yang bertransaksi di cabang.

"Sebagai Hasanah Banking Partner, kami berkomitmen untuk menebarkan Hasanah dan mengimplementasikan keuangan berkelanjutan yang mengacu pada empat aspek yaitu people, planet, profit, dan paradise. Semoga BNI Syariah bersama nasabah tetap berjalan beriringan di jalan kebaikan untuk menggapai ridho dan berkah Allah SWT,” tuturnya.



Untuk memberikan layanan yang optimal kepada nasabah, BNI Syariah telah memiliki jaringan yang cukup luas di seluruh Indonesia yaitu 3 Kantor Wilayah, 68 kantor cabang, 222 kantor cabang pembantu.

Kemudian 13 kantor kas, 52 payment point, 23 Bank Layanan Gerak (BLG), serta didukung oleh lebih dari 1.747 Outlet BNI yang melayani pembukaan rekening syariah atau Sharia Channeling Office (SCO). (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit