Foto Melalui Telkomsel Fish On, Nelayan Makin Mudah Tangkap Ikan

TRIBUN-TIMUR.COM/MUHAMMAD ABDIWAN

Nelayan menawarkan ikan hasil tangkapan kepada pengunjung di Pulau Gusung, Makassar, Sabtu (5/9/2020). Ikan yang ditawarkan para nelayan merupakan ikan segar hasil tangkapan malam sebelumnya. Operator telekomunikasi Telkomsel menghadirkan teknologi yang mampu memudahkan kehidupan bagi nelayan melalui salah satu start up Fish On. Fish On merupakan start up binaan Telkomsel yang fokus menggarap komunitas nelayan. Menghadirkan teknologi untuk memudahkan menangkap ikan. Juga membangun ekosistem end-to end supaya nelayan punya koperasi sendiri dan pakai metode pembayaran secara nontunai. Mendapat dukungan dari Telkomsel, Fish On memberikan kemudahan kepada nelayan. Pihaknya memberikan modal, teknologi untuk memantau posisi ikan, hingga pemasaran hasil tangkap. Kemudian, network connectivity untuk nelayan di laut, tempat pelelangan ikan dan koperasi. Fish On pun terus melakukan edukasi ke nelayan, seputar manfaat dan penerapan teknologi yang sedang dikembangkan. Diharapkan akan mampu diimplementasikan penuh dalam beberapa bulan ke depan. Nantinya, diharapkan terbangun ekosistem end-to end agar para nelayan punya koperasi sendiri dan dalam melakukan transaksi, menggunakan metode pembayaran secara non tunai. tribun timur/muhammad abdiwan