BREAKING NEWS Pasha Ungu Batal Maju Pilgub Sulteng Parpol Tak Cukup, Sekprov Sulteng Daftar Hari Ini

TRIBUN-TIMUR.COM - Kabar buruk bagi para penggemar Pasha Ungu atau Sigit Purnomo Said.

Sempat beredar sehari sebelumnya, kini benar terjadi; Pasha Ungu batal maju Pilgub Sulteng karena tidak bersyarat.

Vokalis Ungu Band itu batal maju Pemilihan Gubernur Sulawesi Tengah.

Sementara itu Hidayat Lamakarate resmi mundur dari Sekprov Sulawei Tengah untuk mendaftar di KPU Sulteng sebagai Calon Gubernur Sulteng Sabtu (5/9/2020) hari ini.

Sedianya, Pasa maju balon wakil gubernur berpasangan dengan dengan Anwar Hafid.

Namun hingga 5 September atau minus 1 hari sebelum penutupan pendaftaran pasangan calon Minggu (6/9/2020), Pasangan Anwar Hafid - Sigit Purnomo Said belum mengantongi rekomendasi partai politik sebagai parpol pengusung di KPU Provinsi Sulteng.

Walhasil, Anwar Hafid-Sigit Purnomo Said (Pasha) batal ikut Pilkada Sulteng 2020.

.

Hal ini disampaikan langsung melalui video berdurasi kurang lebih 6 menit yang banyak beredar di sosial media, Sabtu (05/09/2020) pagi ini.

Anwar Hafid yang didampingi Sigit Purnomo Said secara resmi menyampaikan perihal batalnya keikutsertaan pasangan ini dalam Pilgub Sulteng 2020 yang akan dilaksanakan 09 Desember 2020 nanti karena tidak memenuhi persyaratan 20% (9 kursi) dukungan partai dimana partai politik yang awalnya mendukung pasangan ini hanya berjumlah 7 (tujuh) kursi dari partai Demokrat, PAN dan PPP

.

“Saya yang juga mewakili Pak Sigit, Relawan, Simpatisan, pendukung serta pejuang AS memohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena sampai detik ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan dukungan partai politik sesuai dengan persyaratan 20%. Namun, hanya mampu mengumpulkan 7 kursi”, ujar Anwar Hafid.

.

Anwar Hafid saat ini merupakan anggota DPR-RI Komisi IX dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah sedangkan Sigit Purnomo Said atau Pasha seperti kita ketahui bersama masih menjabat sebagai Wakil Walikota Palu.

Hidayat Lamakarate, Mundur dari Sekprov untuk Maju Cagub Sulteng

Dr Hidayat Lamakarate menyampaikan pengunduran diri sebagai Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Tengah (Sulteng), Jumat (4/9/2020) pagi.