Pakaian Olahraga Banyak Dicari di TSM Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Selama masa pandemi, selain masker wajah, pakaian olahraga disebut sebagai tren mode teratas di seluruh dunia.

Ini karena pandemi mempengaruhi perilaku konsumen.

Pantauan Tribun Timur di Trans Studio Mall Makassar, Jumat (4/9/2020) sejumlah tenant yang menjual produk olahraga tampak menghadirkan sejumlah promo untuk menarik minat pengunjung.

“Selama pandemi orang-orang jadi lebih peduli menjaga kesehatannya. Olahraga menjadi rutinitas harian dan akhirnya meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap pakaian olahraga,” kata Staf tenant Fisik Sport TSM Makassar.

Bagi yang ingin mencari sepatu olahraga dan perlengkapan olahraga lainnya, tenant Fisik Sport saat ini tengah menghadirkan promo Special Deal diskon 70 persen untuk pembelian produk kedua. Berlaku dari 4 hingga 7 September 2020.

Tenant Converse juga tidak ketinggalan menghadirkan promo akhir pekan yakni pembelanjaan dua produk dapatkan diskon 10 persen. Pembelian lebih dari dua produk dapatkan diskon 20 persen berlaku selected item termasuk perlengkapan olahraga.

Promo ini berlangsung selama tiga hari saja dari 4 hingga 7 September 2020.

Jangan lewatkan pula penawaran menarik dari Planet Surf untuk berbagai brand unggulan seperti diskon up to 70 persen, berlaku untuk koleksi dari No Fear hingga 30 September 2020.

Ada juga diskon 30 persen untuk koleksi dari Volcom hingga 14 Oktober mendatang dan banyak lagi. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit