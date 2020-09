Liga Italia 2020/2021 Pekan Perdana, AC Milan Jadi Tuan Rumah, Big Match Lazio vs Atlanta

TRIBUN-TIMUR.COM - Berikut ini jadwal laga sepakbola Liga Italia 2020/2021 pekan perdana.

Tim sepakbola AC Milan jadi tuan rumah. Big Match Lazio vs Atlanta, Juventus vs Sampdoria, Fiorentina vs Torino, dan lainnya.

Berikut jadwal lengkap Liga Italia musim 2020/2021 yang dapat anda simak dalam artikel ini.

Federasi Tertinggi Sepak Bola Italia (FIGC) telah merilis jadwal pertandingan Liga Italia alias Serie A musim depan, Rabu (2/9/2020).

Pekan perdana Liga Italia 2020/2021 baru akan dimulai akhir Sabtu (19/9/2020).

Dilansir dari laman resmi Football Italia. Juventus akan melakoni laga kandang menjamu tim asal kota Pelabuhan, Sampdoria.

Klub elite lainnya yang akan melakoni laga kandang ialah AC Milan yang menjamu Bologna di Stadion San Siro.

Partai big match akan tersaji pada pekan perdana antara Lazio menghadapi tim yang tengah naik daun, Atalanta.

Laga Lazio vs Atalanta yang bakal berlangsung di Stadion Olimpico, Roma itu diprediksi akan berlangsung sengit.

Mengingat kedua tim di msuim lalus empat menjadi ganjalan Juventus dalam perburuan gelar Scudetto.