HPN 2020, Tenant TSM Makassar Hadirkan Ragam Promo

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Memeriahkan Hari Pelanggan Nasional (HPN) 2020, Trans Studio Mall Makassar menghadirkan sejumlah promo menarik dari berbagai tenant.

Pantauan Tribun Timur, Jumat (4/9/2020), tenant Manzone yang terletak di First Floor TSM memberikan diskon 40 persen untuk berbagai koleksi seperti kemeja, T-shirt, celana dan batik.

Ada juga special price untuk koleksi Shanghai Shirt, beli 1 Rp 199.900 serta beli dua Rp 359.900. Promo ini berlaku hingga 30 September 2020.

Tenant Minimal juga tidak ketinggalan, brand yang menawarkan fashion sehari-hari mulai dari atasan, bawahan serta dress wanita ini tengah menghadirkan diskon up to 70 persen hingga 30 September 2020.

Untuk tenant footwear, nikmati promo Buy More Pay Less All Items dari Payless. Beli dua item dapatkan diskon tambahan 10 persen atau beli tiga items atau lebih dapatkan diskon tambahan 20 persen.

Promo ini berlaku baik untuk produk harga normal maupun diskon hingga 15 September 2020.

Bagi para wanita, jangan lewatkan promo menarik di tenant Wacoal yang tengah merayakan 39 Years Anniversary.

Dapatkan spesial promo all item 30 persen serta tambahan diskon 9 persen bagi pengguna Kartu Kredit Bank Mandiri serta tambahan 39 persen untuk Fiesta Poin yang berlaku hingga 30 September 2020.

Ada pula diskon hingga 50 persen dari Early Learning Centre (ELC) spesialis mainan edukatif anak hingga 13 September 2020.

Tak hanya itu, sejumlah tenant Food & Beverages juga menghadirkan promo seperti program Donburi be happy dari Ichiban Sushi.

Makan Donburi plus free minuman Orange yang segar hanya Rp 25 ribu. Hadir dengan pilihan paket Happy 1 berisi Chicken Katsu Donburi + Orange, paket Happy 2 Chicken Teriyaki Donburi + Orange juga paket Happy 3 berisi Namazu Katsu Donburi + Orange.

Tenant Holdak Crispy Chicken yang terletak di Second Floor Trans Studio Mall Makassar menghadirkan paket promo Rp 18.181 dengan pilihan 1 Paha + Nasi + Ice Tea atau 1 Sayap + Nasi + Ice Tea.

Bagi bubble tea lovers, jangan sampai ketinggalan promo Happy Hour dari Chatime. Dapatkan Chatime Milk Tea Regular dan Apple Green Tea Regular.

Cukup dengan tambah Rp 1000 dapat 2 minuman. Berlaku hanya setiap hari Senin pukul 11.00-12.00 WITA hingga 29 September 2020. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit