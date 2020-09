Donald Trump Dikabarkan Batalkan Kunjungan ke Pemakaman karena Takut Rambutnya Rusak Kena Hujan

TRIBUN-TIMUR.COM - Ditengah masa kampanye Donald Trump jelang pemilihan presiden Oktober 2020, dia diterpa isu tak sedap

Presiden Donald Trump dikabarkan membatalkan kunjungan ke taman makam pahlawan korban peperangan AS di Prancis.

Alasan Trump, karena dia berpikir semua prajurit yang sudah mati hanya dipenuhi pecundang dan kalaupun dia datang hanya akan merusak tatanan rambutnya karena saat itu hujan.

'Mengapa saya harus pergi ke kuburan itu? Itu dipenuhi dengan pecundang," kata Trump seperti diberitakan media setempat.

Laporan yang diterbitkan oleh Atlantic Thursday, mengklaim bahwa Trump membatalkan kunjungan ke Pemakaman Amerika Aisne-Marne dekat Paris pada November 2018 karena dia khawatir rambutnya akan acak-acakan oleh hujan.

Taman Makam Pahlawan dan serdadu Amerika saat berperang dengan Prancis (AFP)

Dalam percakapan dengan staf senior sebelum kunjungan yang direncanakan, Trump dilaporkan bertanya kepada para pembantunya: 'Mengapa saya harus pergi ke pemakaman itu? Itu diisi dengan pecundang. '

Dalam perjalanan yang sama, presiden diduga kemudian menyebut lebih dari 1.800 Marinir yang kehilangan nyawa dalam Pertempuran Belleau Wood di Prancis sebagai 'pengisap' karena terbunuh.

Trump dengan tegas membantah laporan Atlantik Kamis malam, menyebutnya 'situasi yang memalukan' oleh 'majalah yang mengerikan.'

'Itu benar-benar bohong. Itu berita palsu. Ini memalukan, dan terus terang itu adalah aib bagi profesi Anda (jurnalis_red), '' kata Trump.

Konfimasi

Namun, seorang pejabat senior Departemen Pertahanan yang mengetahui langsung peristiwa tersebut dan seorang perwira senior Korps Marinir AS yang diberi tahu tentang komentar Trump mengonfirmasi beberapa pernyataan kepada The Associated Press, termasuk komentar pemakaman 2018.

Komentar yang dituduhkan presiden, yang dilaporkan didengar secara langsung oleh empat pejabat senior pemerintahan, sangat kontras dengan persona publik Trump sebagai juara militer dan veterannya.

