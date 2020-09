Unhas Gelar Konferensi Internasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Unhas menggelar konfrensi bertema "Global Collaboration for Safety and Public Health", berlangsung mulai pukul 08.30 Wita secara virtual melalui aplikasi zoom meeting, Kamis (3/9/2020).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Universitas Hasanuddin melalui Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), menyelenggarakan konferensi internasional pertama bertajuk "The 1st International Conference on Safety and Public Health (ICOS-PH).

Konferensi ini mengangkat tema "Global Collaboration for Safety and Public Health", berlangsung mulai pukul 08.30 Wita secara virtual melalui aplikasi zoom meeting, Kamis (3/9/2020).

Hadir sebagai narasumber, Direktur Pengawasan Norma K3 Dr Ghazmahadi, mewakili Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof Dino Pisaniello (University of Adelaide), TS Dr Ismaniza Ismail (Universiti Teknologi MARA).

Prof Doo-Yong Park (Korea Occupational Safety and Health Agency (KOSHA) President), Ms Michiko Miyamoto (International Labour Organization President, Indonesia) dan Dr Paul Rothmore (University Of Adelaide).

Ketua Departemen K3 FKM Unhas, Yahya Thamrin menjelaskan, kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian Dies Natalis ke-64 Unhas.

"Melalui konferensi ini, diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi dengan berbagai mitra sekaligus menjadi wadah pengembangan informasi seputar K3 di masyarakat," kata dia.

Wakil Dekan bidang Perencanaan dan Keuangan FKM Unhas Dr Atjo Wahyu, menyampaikan apresiasi terhadap panitia penyelenggara yang menghadirkan ruang peningkatan kolaborasi dan informasi, serta wawasan terkait keselamatan kerja bagi masyarakat luas.

"K3 memiliki peran yang penting bagi masyarakat guna mengurangi risiko kecelakaan selama berada di lokasi kerja. Melalui konferensi yang membahas banyak isu strategis kita harapkan menjadi bahan edukasi bagi masyarakat," jelas Atjo.

Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Unhas, Prof dr Nasrum Massi, dalam sambutannya, mendukung penuh kegiatan yang diselenggarakan oleh Departemen K3 FKM Unhas.

Menurutnya, Unhas terus meningkatkan reputasinya di dunia internasional dengan memenuhi berbagai indikator yang ada seperti kegiatan kolaborasi riset, konferensi internasional, dan berbagai kegiatan yang menunjang upaya peningkatan Unhas di kanca internasional.

"Kami mendorong setiap fakultas untuk bersama-sama aktif dan produktif melakukan kolaborasi riset dengan berbagai mitra. Hal ini selain sebagai upaya peningkatan reputasi Unhas, juga meningkatkan kualitas publikasi," jelas Prof Nasrum.