Pidato Pembuka Danny-Fatma untuk Makassar Terus 2x+Baik

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Moh Ramdhan Pomanto membuka deklarasinya dengan menyapa seluruh undangan dan masyarakat kota Makassar, di atas Pinisi di perairan Anjungan Pantai Losari Jl Penghibur Makassar, Kamis (3/9/2020).

Di atas pinisi yang menjadi legenda dunia dan merupakan ikon peradaban Danny bersama Fatmawati Rusdi dan 800 nelayan dan loyalis Adama di atas 200 jolloro, dihadapan 1.526.677 jiwa rakyat makassar dan ditonton seluruh rakyat Indonesiia mappatabe mmaju di Pilwali Makassar 2020.

"Tabe daeng, ijinkan kami mappatabe kepada kita semua, dengan segala kerendahan hati dan dengan mengucapkan bismillahirramanirrahim kami Mohammad Ramdhan Pomanto bersama Fatmawati Rusdi, pasangan Adama menyatakan diri untuk siap maju dalam Pilwali Makassar 2020 sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Makassar 2021-2026," ujarnya.

"Bersama kekuatan rakyat cerdas Makassar dan partai pilihan rakyat, partai Nasdem, partai Gerindra, Partai Bulan Bintang dan Partai Gelora, Adama akan memenangkan Pilwali Makassar 2020," jelasnya.

Adapun tema deklarasi, Adama untuk Makassar terus dua kali tambah baik.

"Adama adalah singkatan bersama Danny-Fatma dan kami ada untuk Makassar. Adama berarti sekarang aku ada, now i am here atau tadinya kosong sekarang ada, sekaligus menjadi jawaban dari ungkapan semangat yang sangat populer sejak 2018 yaitu tungguma sama dengan ungkapan semangat Jenderal MC Arthur dalam perang pasifik yaitu i shall return," ujar Danny.

Danny menjelaskan slogan Makassar dua kali tambah baik, adalah sebuah tekad perubahan progresif yang terencana dan terukur sekaligus menjadi target pencapaian dalam kinerja 5 tahun di segala bidang dan di seluruh kota Makassar secara merata dan dapat dirasakan langsung semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

"Untuk mewujudkan target itu, dibutuhkan pelayanan publik standar dunia yang bekerja dalam sebuah sistim terpadu yang sudah teruji membawa makassar urutan ke-80 smart city di dunia oleh IMD Competitiveness Center yaitu sistim sombere & smart city," katanya.

"Ini sekaligus menjawab kemampuan adaptasi terhadap revolusi industri 4.0 sebagai usaha percepatan pelayanan publik yang harus mampu diakses dengan mudah oleh semua kalangan tanpa terkecuali," jelasnya.

Harapan ini, lanjut dia, semakin mendesak akibat merebaknya pandemi Covid-19, sehingga memunculkan tuntutan yang sangat urgen yaitu imunitas kota yang kuat.