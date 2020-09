Kejutan-kejutan di Dancing with the Stars Musim 2020 Mulai Backstreet Boy Hingga Tiger King

Serial TV Dancing with The Stars 2020

TRIBUN-TIMUR.COM - Live kompetisi Dancing with the Stars 2020 tampil dengan banyak kejutan-kejutan musim ini.

Live Dancing with The Stars 2020 akan memikat lagi penggemarnya seperti musim-musim sebelumnya.

Musim 29 diprdiksi lebih seru lagi dengan kehadiran Backstreet Boy hingga salah satu bintang "Tiger King", season baru "Dancing With the Stars" untuk memuaskan para fans.

Dancing with The Stars adalah acara kompetisi dansa yang tayang di ABC di Amerika Serikat, dan CTV/CTV Two di Kanada.

Acara ini adalah versi Amerika dari serial televisi Inggris Strictly Come Dancing

Peserta baru dan rekan dansa profesional mereka untuk Musim 29 diumumkan hari Selasa di "Good Morning America", meskipun Anda harus menonton pertunjukan pertama untuk melihat pasangan tersebut.

Itu hanya salah satu perubahan yang akan banyak terjadi musim ini, termasuk host, Tyra Banks.

Pemerannya adalah:

pelatih kepala Monica Aldama ("Cheer")

aktivis hewan Carole Baskin ("Tiger King")

Kaitlyn Bristowe ("The Bachelor," "The Bachelorette")