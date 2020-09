Inilah 5 Daftar Nama Petinggi Bank Mandiri Digeser ke BNI oleh Erick Thohir

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Direksi dari Bank Mandiri terjadi pergeseran jabatan.



Hal itu dilakukan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.



Ia baru saja menggeser lima petinggi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk ditempatkan di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.



Sebanyak lima nama pejabat bank digeser, untuk menempati posisi penting di Bank BNI.



Dilansir dari Tribun Palu, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, perpindahan ini merupakan hal yang wajar di dalam sebuah perusahaan.



“Ini kan dari bank ke bank, biasa itu, apalagi tour of duty antar BUMN, biasa. Jadi jangan dilihat ini dari Bank Mandiri, bukan gitu. Ini tour of duty saja,” ujar Arya, Rabu (2/9/2020).



Selain itu, kata Arya, Erick Thohir telah menargetkan agar ke depan BNI bisa go global.



Atas dasar itu, Erick mencari orang-orang yang dinilai kompeten bisa membawa BNI berkancah di dunia perbankan internasional.



“Artinya pak Erick serius banget agar BNI go global dan dia bukan mencari orang-orang yang level biasa saja, (Bank) Mandiri tuh lebih tinggi dibandingkan BNI untuk kapitalisasi asetnya. Ini dirutnya yang diambil. Ini tujuannya untuk go global BNI,” kata Arya.



Sebelumnya, sejumlah nama-nama di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melenggang ke kursi kepemimpinan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.



Nama-nama tersebut dipilih oleh para pemegang saham BNI usai menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dengan agenda perubahan susunan direksi hari ini, Rabu (2/9/2020).



Adapun nama-nama direksi yang digeser ke BNI antara lain:



Direktur Utama Bank Mandiri Royke Tumilaar



Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri Silvano Rumantir



Senior Executive Vice President Wholesale Risk Bank Mandiri David Pirzada



Senior Vice President SME Banking Muhammad Iqbal



Senior Vice President Strategy & Performance Management Bank Mandiri Novita Widya Anggraini



Di BNI, Royke kembali menduduki kursi Direktur Utama, menggantikan Herry Sidharta.

Artikel ini telah tayang di Tribunpalu.com dengan judul Lima Petinggi Bank Mandiri Digeser ke BNI oleh Erick Thohir, Apa Alasannya?, https://palu.tribunnews.com/ 2020/09/02/lima-petinggi-bank- mandiri-digeser-ke-bni-oleh- erick-thohir-apa-alasannya.



Editor: Rizkianingtyas Tiarasari