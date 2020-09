VIDEO: None Ziarah Makam Sultan Hasanuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Bakal calon Wali Kota Makassar Irman Yasin Limpo ziarah ke makam pahlawan nasional Sultan Hasanuddin Tumenanga Ri Balla Pangkana, Rabu (2/9/2020).

Bersama sejumlah relawan None-Zunnun, Irman Yasin Limpo tiba di makam pejuang Sulawesi Selatan (Sulsel) tersebut sekira pukul 16.30 wita.

Di Kompleks Pemakaman Raja-raja Gowa atau di Puncak Bukit Tamalate, Jl Pallantikang, Katangka, Kecamatan Somba Opu, Gowa, Irman bersama rombongan langsung menuju makam Ayam Jantan dari Timur, julukan Sang Raja Gowa ke XVI.

Sementara bakal calon wakilnya di Pilwali Makassar Andi Muhammad Zunnun Armin Nurdin Halid ziarah ke makam Raja Bone ke XV, Arung Palakka.

Nama Arung Palakka adalah La Tenri Tatta To Unru To ri SompaE Petta Malampe E Gemme'na na Daeng Serang To Appatunru Sultan Sa'adduddin.

Seusai ziarah, Irman YL kemudian berdialog dengan beberapa orang sebelum mengisi daftar kunjungan di sekitar patung Sultan Hasanuddin.