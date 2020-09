Daftar Drama Korea Terbaru JTBC, Ada yang Tayang September ini

Drama Korea Run On

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Para penggemar drama korea di akan disuguhkan sederet sinema terbaru dari Negeri Ginseng itu.

Setidaknya, terdapat enam judul drama terbaru yang dapat disaksikan di bulan September 2020 ini.

Menyambut bulan September, sejumlah serial terbaru akan dihadirkan untuk para pencinta drama Korea Selatan, drakor, salah satunya adalah Private Life.

Salah satu channel cable TV yang selalu menghadirkan drama Korea terbaru adalah channel JTBC.

Di awal September 2020 hingga akhir tahun ini, ada enam drakor yang akan tayang.

Di awal tahun 2020, JTBC sukses menayangkan drakor The World of The Married yang mencapai rekor rating tertinggi.

Selain itu, JTBC juga sukses menayangkan drakor Itaewon Class yang juga meraih rating tinggi. Pada Agustus ini, JTBC mengumumkan enam drama Korea terbaru yang akan tayang September hingga akhir tahun.

Apa saja?