BREAKING NEWS: Foto-foto Lepas Sambut Kapolda Sulsel

Irjen Pol Merdisyam Kapolda Sulsel
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Upacara lepas sambut Kapolda Sulsel dari Irjen Pol Mas Guntur Laupe ke Irjen Pol Merdisyam di Lapangan Markas Polda Sulsel
TRIBUN-TIMUR.COM/MUHAMMAD ABDIWAN
Upacara lepas sambut Kapolda Sulsel dari Irjen Pol Mas Guntur Laupe ke Irjen Pol Merdisyam di Lapangan Markas Polda Sulsel, Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Rabu (2/8/2020). Terima kasih Mas Guntur, Selamat datang Merdisyam
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Upacara lepas sambut Kapolda Sulsel dari Irjen Pol Mas Guntur Laupe ke Irjen Pol Merdisyam di Lapangan Markas Polda Sulsel, Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Rabu (2/8/2020).
Terima kasih Mas Guntur, Selamat datang Merdisyam.
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Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Suryana Anas