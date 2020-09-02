Breaking News:

Irjen Pol Merdisyam Kapolda Sulsel

BREAKING NEWS: Foto-foto Lepas Sambut Kapolda Sulsel

Upacara lepas sambut Kapolda Sulsel dari Irjen Pol Mas Guntur Laupe ke Irjen Pol Merdisyam di Lapangan Markas Polda Sulsel

zoom-inlihat foto BREAKING NEWS: Foto-foto Lepas Sambut Kapolda Sulsel
TRIBUN-TIMUR.COM/MUHAMMAD ABDIWAN
Upacara lepas sambut Kapolda Sulsel dari Irjen Pol Mas Guntur Laupe ke Irjen Pol Merdisyam di Lapangan Markas Polda Sulsel, Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Rabu (2/8/2020). Terima kasih Mas Guntur, Selamat datang Merdisyam 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR  - Upacara lepas sambut Kapolda Sulsel dari Irjen Pol Mas Guntur Laupe ke Irjen Pol Merdisyam di Lapangan Markas Polda Sulsel, Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Rabu (2/8/2020).

Terima kasih Mas Guntur, Selamat datang Merdisyam.

Upacara lepas sambut Kapolda Sulsel dari Irjen Pol Mas Guntur Laupe ke Irjen Pol Merdisyam di Lapangan Markas Polda Sulsel, Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Rabu (2/8/2020). Terima kasih Mas Guntur, Selamat datang Merdisyam
Upacara lepas sambut Kapolda Sulsel dari Irjen Pol Mas Guntur Laupe ke Irjen Pol Merdisyam di Lapangan Markas Polda Sulsel, Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Rabu (2/8/2020). Terima kasih Mas Guntur, Selamat datang Merdisyam (TRIBUN-TIMUR.COM/MUHAMMAD ABDIWAN)
Upacara lepas sambut Kapolda Sulsel dari Irjen Pol Mas Guntur Laupe ke Irjen Pol Merdisyam di Lapangan Markas Polda Sulsel, Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Rabu (2/8/2020). Terima kasih Mas Guntur, Selamat datang Merdisyam
Upacara lepas sambut Kapolda Sulsel dari Irjen Pol Mas Guntur Laupe ke Irjen Pol Merdisyam di Lapangan Markas Polda Sulsel, Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Rabu (2/8/2020). Terima kasih Mas Guntur, Selamat datang Merdisyam (TRIBUN-TIMUR.COM/MUHAMMAD ABDIWAN)
Tags
Irjen Pol Merdisyam
kapolda baru
Sulsel
BREAKING NEWS
Running News
Irjen Pol Mas Guntur Laupe
Berita Populer
Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
Video Pilihan
VIRAL Video Pria di Pasuruan Kendarai Motor Sambil Tiduran dan Bawa Bendera, Kini Diburu Polisi
VIRAL Video Pria di Pasuruan Kendarai Motor Sambil Tiduran dan Bawa Bendera, Kini Diburu Polisi
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan