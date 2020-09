Agustus, Pasien Terkonfirmasi Covid-19 di Sulsel Hampir 83 Per Hari

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pasien Covid-19 di Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai melandai.

Berkaca secara bulanan, periode awal kasus ditemukan (20-31/3/2020) lalu, angka positif Covid-19 di Sulsel dilansir Data Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan (Dinkes Sulsel) mencapai 50 pasien.

Penambahan tertinggi terjadi pada (29/3/2020) dengan 15 pasien. Dimana rerata penambahan pasien 2,94 pasien per hari.

Penambahan pasien Covid-19 selama April 2020 di angka 441 pasien. Tercatat penambahan tertinggi terjadi pada (20/4/2020) dengan 92 pasien, dengan rerata pebambahan 14,7 orang per hari.

Sementara di Mei, penambahan pasien Covid-19 tercatat di angka 1.051 pasien. Dimana penambahan tertinggi didapatkan pada (22/5/2020) dengan 71 pasien. Dimana rerata penambahan pasien 33,9 orang per hari.

Menyebrang ke Juni, penambahannya sekitar 3.542 pasien. Dimana penambahan terbesar terjadi pada (19/6/2020) dengan 211 pasien. Dengan rerata penambahan pasien 118 orang per hari

Lalu ke Juli, penambahannya mencapai 4.339 pasien. Penambahan terbanyak terjadi pada (7/7/2020) dengan 218 pasien. Dimana rerata penambahan pasien hampir 145 orang per hari.

Teranyar selama Agustus, penambahan 2.563 pasien. Penambahan terbanyak terjadi pada (6/8/2020) dengan 182 pasien. Dimana rerata penambahan pasien hampir 83 orang per hari.

Terhitung lima bulan atau 165 hari Covid-19 hadir di Sulsel, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari Maret, penambahan hampir 3 orang per hari.

Kemudian naik hampir 15 pasien per hari di April. Di Mei, hampir 34 orang per hari terinfeksi Covid-19. Meningkat hampir 3 kali lipat pada Juni, tepatnya hampir 117 orang per hari.