Sergio Aguero Blokir 'Leo Messi' dari Akun Media Sosialnya, Ada Apa?

TRIBUN-TIMUR.COM - Sergio Aguero terpaksa memblokir 'Messi' dari akun media sosial karena saking kesalnya dengan para penggemar.

Isu kepergian Lionel Messi dari Barcelona menjadi berita yang paling banyak dibicarakan saat ini.

Banyak klub besar yang dikabarkan berupaya untuk memantau aktivitas Messi saat ini di Barcelona, tak terkecuali Manchester City.

Manchester City menjadi salah satu klub yang paling santer dikabarkan akan menjadi pelabuhan selanjutnya bagi Messi.

Faktor keberadaan Pep Guardiola menjadi alasan paling kuat bagi Messi untuk bergabung dengan Manchester City.

• Tekad Sudah Bulat! ini 10 Alasan Lionel Messi Tinggalkan Barcelona, Uang Bukan Segalanya

Rumor tersebut rupanya berimbas kepada salah satu bintang Manchester City, Sergio Aguero.

Aguero memang dikenal memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Messi.

Bahkan, La Pulga dipilih Aguero untuk menjadi ayah baptis bagi anaknya, Benjamin.

Aguero pun akhirnya tak luput dari pertanyaan para penggemar Manchester City soal transfer Messi.

Dilansir BolaSport.com dari Sportbible, Aguero bahkan harus memblokir kata-kata 'Messi', 'Leo', dan 'GOAT' dari akun live streaming, Twitch, miliknya.

Hal itu dilakukan Aguero karena saking kesalnya menanggapi berbagai pertanyaan soal transfer Messi ke Etihad Stadium.

Aguero just started his stream on Twitch and everyone's just asking him about Messi ???? pic.twitter.com/MBWSAUo6ZL