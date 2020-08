Deretan Daftar Pemenang MTV Video Music Awards (VMA) 2020, Lady Gaga Borong Piala

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Piala Moon Person diserahkan kepada para pemenang MTV Video Music Awards (VMA) 2020 pada Minggu (30/8/2020).

MTV Video Music Awards adalah penghargaan musik yang diberikan oleh MTV sejak 1984 untuk video klip terbaik setiap tahun.

Acara ini disiarkan secara langsung oleh MTV dari New York City, Los Angeles, Las Vegas, Nevada, dan Miami, Florida.

Bagi para penyanyi dan musisi, ajang MTV Video Music Awards sudah menjadi acuan mereka untuk mengukur kesuksesan.

Tahun ini acara tersebut digelar secara virtual demi mencegah penularan virus corona.

The Weeknd berhasil meraih piala untuk kategori Video of the Year dan Best R&B.

Sementara Lady Gaga meraih paling banyak piala termasuk Artist of the Year dan Tricon Award.

Disiarkan langsung di MTV, The CW dan merek ViacomCBS lainnya, acara tahunan MTV ke-37 ini dibawakan oleh Keke Palmer.

Ada penampilan dari Lady Gaga, Ariana Grande, The Weeknd, dan lainnya.

Berikut daftar lengkap pemenang MTV VMA 2020, seperti yang dilansir DEADLINE.