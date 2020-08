Ribuan Simpatisan Rahman Assagaf-Muammar Muhayang Padati Gedung Mutiara

TRIBUNPANGKEP.COM, MINASATENE - Ribuan simpatisan Abd Rahman Assagaf-Muammar Muhayyang (RAMAH) memadati Gedung Mutiara, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, Sulsel, Minggu (30/8/2020).

Pasangan Bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pangkep 2020, Rahman Assagaf-Muammar Muhayyang (RAMAH) tersebut tengah melangsungkan deklarasi.

Deklarasi tersebut meriah karena dihadiri tokoh-tokoh seperti Ketua DPD PDIP Sulsel Ridwan Wittiri, Ketua DPD PPP Sulsel, H Muh Aras sekaligus Anggota DPR RI, Ketua PKB Sulsel, Ketua DPW Demokrat Nikmatullah yang juga anggota DPRD Sulsel dan Partai Gelora yang dihadiri juga Muzakki Ali Jamil Sekretaris Gelora Sulsel.

Bakal Calon Bupati Pangkep, Rahman Assagaf dalam orasinya, menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pimpinan Partai pengusung, dan pendukung yang telah bersedia, hadir dalam Deklarasi Pasangan RAMAH Menuju Pilkada Pangkep 2020.

"Insya Allah kami ini akan membawa Pangkep menuju kabupaten yang RAMAH Religius, Adaktif, Maju, Adil, Humanis dan menghadirkan pemimpin yang adil sesuai harapan seluruh masyarakat Pangkep," ujarnya.

Dia menambahkan, Pasangan RAMAH maju untuk menciptakan pemerintahan yang elok, menuju masyarakat sejahtera, serta memperjuangkan kebutuhan masyarakat Kabupaten Pangkep.

"Mariki' sama-sama berjuang dengan harapan bersama Menggello Mentong," kata Rahman Assagaf.

Sementara itu, Bakal Calon Wakil Bupati Pangkep, Muammar Muhayang menyampaikan terima kasih kepada seluruh simpatisan dan ribuan masyarakat Pangkep yang mendukung pasangan RAMAH.

"Kami yakin, akan membawa perubahan banyak dengan program andalan kami mengeluarkan Pangkep dari zona kemiskinan, serta membawa masyarakat Pangkep menuju masyarakat sejahtera. We Are The Champion Keep On Fighting Till The End," jelas Muammar.

Diketahui, pasangan Bakal Calon Bupati Pangkep dan Wakil Bupati Pangkep RAMAH diusung oleh empat partai yakni partai PDIP, PPP, Partai Demokat, dan PKB serta didukung oleh Partai Gelora.