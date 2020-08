Positif Rate Specimen Sulsel Masih 17%, Standar di Bawah 5%

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Perhimpunan Ahli Epidemologi (PAEI) Pengurus Cabang Sulawesi Selatan, Prof Ridwan Amiruddin mengatakan Sulawesi Selatan belum memenuhi indikator surveillance yang meliputi angka positif rate specimen.

Dimana indikator yang surveillance yang meliputi angka positif rate specimen Sulsel yang diperiksa masih tinggi sekitar 13-17%.

"Indikator ini masih jauh dari standar di bawah 5%. Begitu juga jumlah specimen per minggu yang baru sampai 0,3/1000 per minggu," katanya via pesan WhatsApp, Sabtu (29/8/2020).

Namun, terkait pertumbuhan kasus, Covid-19, lanjut Ridwan, di Sulsel sudah Terkendali.

"Pertumbuhan kasus Covid-19 di Sulsel yang secara gradual menurun sejak pertengahan Juli 2020 hingga 29 Agustus dengan Rt 0.68-0 89," katanya.

Menurutnya menurunnya kasus mengindikasikan wilayah Sulsel secara bertahap mulai memenuhi kriteria terkendali dengan Angka Reproduksi Efektif (Rt) di bawah satu.

Kordinator Wisata Duta Covid-19 Sulsel, Husni Thamrin menambahkan angka reproduksi efektif (Rt) Sulsel di bawah 1 selama 19 hari secara berturut-turut.

"Hari ini merupakan hari ke 19 Rt Angka Reproduksi Efektif Sulsel dibawah 1, arti satu orang penderita tidak lagi menular satu orang, kalau itu berlangsung terus maka kejadian kasus akan terus menurun" kata Husni dalam rilisnya, Sabtu (29/8/2020).

Menurutnya angka reproduksi efektif (Rt) di Jatim sudah di bawah 1 selama 11-29 Agustus 2020. Menandakan kasus Covid-19 semakin menurun.

Data Rt Sulsel pada 11 Agustus (0,97), 12 Agustus (0,95), 13 Agustus (0,89), 14 Agustus (0,89), 15 Agustus (0,84), 16 Agustus (0,87), 17 Agustus (0,85), 18 Agustus (0,88), 19 Agustus (0,91), 20 Agustus (0,91), 21 Agustus (0,94), 22 Agustus (0,91), 23 Agustus (0,94), 24 Agustus (0,88), 25 Agustus (0,88), 26 Agustus (0,86), 27 Agustus (0,87), 28 Agustus (0,88), 29 Agustus (0,92).

Turunnya RT Sulsel kata Husni merupakan hasil kesadaran masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan.

Namun ia berharap peran masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak dan selalu cuci tangan.(*)

