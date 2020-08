Perjalanan Karier Chadwick Boseman, Aktor Film Black Panther yang Meninggal Dunia

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Dunia perfileman hollywood dikagetkan dengan kabar duka.

Sosok ternama dan fenomenal pemeran Black Panther, Chadwick Boseman dikabarkan meninggal dunia.

Ia meninggal dunia pada usia yang masih tergolong muda yakni 43 tahun.

Diketahui, ia meninggal pada Jumat (28/8/2020).

Tak banyak yang mengetahui bahwa Chadwick Boseman ternyata semasa hidupnya berjuang melawan kanker usus besar.

Ia harus berjuang untuk sembuh selama empat tahun terakhir.

Dilansir dari Tribunnews.com, sebelum berperan sebagai superhero Marvel Studios, karir Boseman pertama kali meledak dengan penggambarannya sebagai ikon Black American Jackie Robinson di tahun 2013 berjudul 42.

Tahun selanjutnya ia juga bermain dalam film Get on Up sebagai James Brown.



Kabar meninggalnya Chadwick Boseman telah dikonfirmasi melalui akun Twitter pribadinya.

"Dengan kesedihan yang tak terukur kami mengonfirmasi meninggalnya Chadwick Boseman."

“Merupakan kehormatan dalam hidupnya untuk menghidupkan Raja T'Challa di Black Panther,” tulis akun @chadwickboseman, Sabtu (29/8/2020).