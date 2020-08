FOTO: This Is April MaRI Gelar Aneka Promo Pekan Ini

TRIBUN-TIMUR.COM/MUHAMMAD ABDIWAN

Pengunjung mengamati aneka koleksi busana di This Is April Mal Ratu Indah, Jumat (2882020). Akhir pekan ini this is april menggelar aneka promo antara lain potongan langsung sebesar 50 persen untuk item tertentu (produk regular), tanpa minimum pembelajaran, bagi keanggotaan baru, setiap transaksi minimal Rp 250.000, customer sudah berhak menjadi member (normalnya minimum pembelanjaan Rp 800.000). Dan Promo khusus member mendapatkan potongan tambahan sebesar 15 persen dari point rewards dan setiap pembelian akumulasi 7 pieces produk, mendapatkan free 1 produk. Tribun timurmuhammad abdiwan