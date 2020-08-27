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Golkar Sulsel

VIDEO: AMPG Demo Tuntut Golkar Sulsel Segera Tuntaskan Struktur Kepengurusan Baru

Sejumlah kader muda Partai Golkar menggelar aksi demo di Kantor Sekretariat DPD I Golkar Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Sejumlah kader muda Partai Golkar menggelar aksi demo di Kantor Sekretariat DPD I Golkar Sulsel, Jalan Bontolempangan, Makassar, Rabu (26/8/2020).

Massa mendesak segera tuntaskan struktur kepengurusan karena hingga tiga pekan pasca terpilihnya ketua baru di Jakarta, struktur pengurus inti Golkar belum juga terbentuk. tribun timur/muhammad abdiwan

Tags
Golkar Sulsel
AMPG
News Video
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Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Suryana Anas
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