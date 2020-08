Toyota Hadirkan New Hilux, Ini Keunngulannya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Kondisi yang penuh tantangan akibat pandemi COVID-19 tidak mengurangi upaya PT Toyota-Astra Motor untuk terus dapat mendukung mobilitas salah satunya melalui improvement dan penyegaran produk.

Setelah menghadirkan tiga produk kendaraan penumpang di bulan Agustus ini, kali ini PT Toyota-Astra Motor menghadirkan produk segmen komersial yaitu New Hilux.

Kendaraan jenis pick-up yang memiliki DNA sebagai kendaraan komersial tangguh untuk segala kebutuhan bisnis, kini tampil memiliki style design yang lebih kokoh, gagah, dan dinamis khas mobil perkotaan.

“New Hilux merupakan implementasi komitmen Toyota untuk senantiasa mewujudkan Ever Better Cars yang juga didasari semangat Let’s Go Beyond. Salah satu usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di masa adaptasi New Normal adalah dengan mengoptimalkan mobilitas yang tidak hanya fokus pada individu, tapi juga dukungan bagi dunia usaha agar roda ekonomi tetap berputar,” ucap President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Susumu Matsuda, via rilis, Kamis (27/8/2020).

Hilux adalah produk global Toyota yang dipasarkan di berbagai negara.

Generasi pertama diluncurkan pada 1968, dan total penjualan sampai generasi ke-8 saat ini sudah mencapai 19 juta unit.

Sementara di Indonesia, kendaraan komersial Toyota ini juga memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dimana Hilux pernah menjadi salah satu pilihan kendaraan masyarakat Indonesia di kurun waktu 1977 – 1979.

Untuk Hilux D-Cab tipe V sebagai flagship telah mengadopsi lampu depan LEDt dengan pola desain futuristis dan dilengkapi auto leveling untuk meningkatkan visibilitas.

Selain itu, tipe G dan V telah disematkan foglamp LED disertai rumah lampu berkelir hitam yang ramah energi dan punya daya tahan tinggi. Termasuk penggunaan velg alloy 17 inchi berwarna abu-abu gelap untuk menampilkan kesan tangguh dan berwibawa. Semakin terdepan di kelasnya berkat desain lampu belakang berpola 3 dimensi bermodalkan profil kokoh dan unik di tipe V.

Di bagian interior, penyegaran langsung terdeteksi pada desain head unit, dimana tipe E mengandalkan flat design 2 DIN capacitive screen yang bisa memainkan radio, CD, USB, dan AUX-IN. Tipe G memanfaatkan model serupa dengan tambahan fitur Bluetooth. Sementara tipe V menggunakan monitor 7 inchi yang bisa memainkan DVD, radio, USB, AUX-IN, dan Bluetooth.