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Golkar Sulsel

Profil Andi Ina Kartika Sari yang Namanya Disebut Ketua Harian Golkar Sulsel

Nama Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari disebut-sebut sebagai Ketua Harian DPD I Partai Golkar Sulsel periode 2020-2025.

zoom-inlihat foto Profil Andi Ina Kartika Sari yang Namanya Disebut Ketua Harian Golkar Sulsel
TRIBUN-TIMUR.COM/ABDUL AZIS
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulawesi Selatan terpilih, M Taufan Pawe foto bersama Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari menjelang pemilihan nakhoda baru Golkar Sulsel di The Sultan Hotel, Jakarta belum lama ini. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Nama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan (DPRD Sulsel) Andi Ina Kartika Sari disebut-sebut sebagai Ketua Harian DPD I Partai Golkar Sulsel periode 2020-2025.

"Alhamdulillah dek, pada prinsipnya saya tunduk dan patuh kepada perintah partai. Saya tegak lurus ke atas," katanya kepada Tribun, Kamis (27/8/2020).

Selain nama demisioner Bendahara Golkar Sulsel tersebut, nama demisioner Ketua Koordinator Bidang Kepartaian DPD Golkar Sulsel Muh Arfandy Idris juga ikut disebut.

Lalu siapa Andi Ina Kartika Sari yang kini namanya dibandingkan bersama mantan Sekretaris Golkar Sulsel Arfandy sebagai ketua harian? Berikut profilnya.

Andi Ina Kartina merupakan anggota DPRD Sulsel terpilih periode 2019-2024.

Ia terpilih melalui Dapil VI Maros, Pangkep, Barru, Parepare dengan perolehan 19.652 suara.

Ina Kartika Sari mengalir di darahnya darah Partai Golkar.

Ibu kandungnya, Andi Tja Tjambolang adalah politisi senior Golkar Sulsel

Di Sulsel, Tja Tjambolang adalah srikandi berpengaruh sejak era orde baru.

Andi Ina lahir di Makassar 7 Mei 1975.

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Tags
Golkar Sulsel
Andi Ina Kartika Sari
Arfandy Idris
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Penulis: Abdul Azis
Editor: Suryana Anas
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