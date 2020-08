Profesor Taiwan dan Yemen Narasumber Konferensi Internasional ICOBTD Unhas

Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Hasanuddin menyelenggarakan konferensi internasional bertajuk The 4th International Conference on Biophysical Technology in Dentistry, Kamis (2782020). (UNHAS)

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Hasanuddin menyelenggarakan konferensi internasional bertajuk The 4th International Conference on Biophysical Technology in Dentistry.

Konferensi tahun ini mengangkat tema "Welcoming New Normal in Dentistry During and After Pandemic: From Dental Research To Dental Practice".

Kegiatan berlangsung pukul secara virtual melalui aplikasi zoom meeting dan live streaming di kanal YouTube FKG Unhas, Kamis (27/8/2020).

Konfrensi menghadirkan 14 narasumber nasional dan internasional, serta pihak Universitas Hasanuddin sendiri.

Para narasumber antara lain Prof Yung-Kang Shen (Taipei Medical University, Taiwan), Aisha A Hussein Al Jamaei, DDS., M. Sc., Ph.D (Sana'a University, Yemen), dr Erlina Burhan, M.Sc., Ph.D., Sp.P (K) (Universitas Indonesia) dan drg Acing Habibie, Ph.D., Sp.Pros (Universitas Hasanuddin).

Mengawali kegiatan, drg. Al' Qarama Mahardhika Thalib mewakili ketua panitia menyampaikan terima kasih atas kehadiran narasumber dan peserta.

Meskipun di tengah pandemi, produktivitas pengembangan akademik diupayakan untuk terus dilakukan.

"Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari berbagai level, baik internasional, nasional dan dari Unhas. Kami berharap, melalui kegiatan ini ada informasi baru yang didapatkan terkait bagaimana bidang kedokteran gigi selama dan packapandemi ini," jelas Qarama.

Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Unhas, drg Muhammad Ruslin menuturkan, konferensi ini merupakan konferensi ICoBDT pertama yang diselenggarakan secara virtual.

Hal ini untuk merespon situasi pandemi Covid-19 yang membatasi ruang pertemuan secara fisik dalam jumlah yang banyak.