Kabar Gembira untuk Gamers, Telkomsel Hadirkan Voucher Paket Gamesmax Unlimited Play Murah

TRIBUN-TIMUR.COM - Telkomsel meluncurkan voucher fisik paket khusus GamesMax Unlimited Play yang mana akan banyak memberikan nilai tambah bagi para pelanggan.

Dengan paket tersebut para gamers mania akan mendapatkan kuota internet besar dengan harga murah dan bonus voucher games yang dapat dipakai untuk berbagai aplikasi games.

Vice President Consumer Sales Area Jabotabek Jabar Telkomsel Tuty Rahma Afriza mengatakan "Sebagai leading digital telco company, Telkomsel ingin meningkatkan pengalaman Digital Lifestyle yang menyenangkan bagi para pelanggan.

Saat ini berbagai hiburan digital seperti video, musik dan games online sedang berkembang pesat, Telkomsel akan selalu hadir dalam mendukung hal tersebut melalui inovasi produk dan layanan terdepan sesuai kebutuhan pelanggan."

Dengan voucher fisik paket GamesMax Unlimited Play pelanggan akan mendapatkan kuota khusus games sebesar 30 GB dan juga kuota untuk youtube dan internet hingga 6 GB, mulai dari 25 ribu rupiah.

Dalam paket tersebut pelanggan juga akan mendapatkan voucher khusus yang dapat ditukarkan sebagai diamond untuk aplikasi online games seperti Mobile Legends, Free Fire, AOV atau Rise of Nowlins.

Selain itu para pelanggan juga dapat mengirimkan atau gift voucher tersebut kepada sesame gamers.

Paket GamesMax Unlimited Play ini sudah dapat dibeli pelanggan diberbagai outlet penjualan produk Telkomsel, GraPARI, Indomaret, Alfamart serta beberapa tempat lainnya.

Berbagai games yang dapat dimainkan dengan paket tersebut seperti Free Fire, Mobile Legends, PUBG Mobile, AoV (Arena of Valor), Black Desert, Line Let’s Get Rich, Life After, Rise of Nowlin, MARVEL Super War, dan Shellfire.

Untuk info lebih lengkap mengenai paket GamesMAX Unlimited Play ini pelanggan dapat mengunjungi https://www.telkomsel.com/gamesmaxunlimitedplay