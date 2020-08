Arkeologi Unhas Gelar Webinar Internasional Bahas Peradaban Islam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Hasanuddin bekerja sama dengan Asosiasi Arkeologi Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampapua) Indonesia menyelenggarakan webinar Internasional.

Webinar menganhkat tema "Reconstruction of the Civilization of Islamic Society through the Study of Islamic Archaelogy from The Middle East to Indonesia", berlangsung secara virtual melalui aplikasi zoom meeting, Kamis (27/8/2020).

Hadir sebagai narasumber Dr Ma'em Omoush (Universitas Yarmouk, Jordan), Dr Rosmawati (Universitas Hasanuddin, Indonesia), Dr Abdelrahman Muhamed Fahmy (Universitas Cairo, Mesir) dan Yadi Mulyadi (Universitas Hasanuddin, Indonesia).

Dekan FIB Unhas, Prof Dr Akin Duli. Dalam sambutannya menjelaskan, bahwa kekuatan dari seminar ini karena membahas jejak peninggalan sejarah Islam di berbagai belahan dunia.

"Kami apresiasi kegiatan ini sebagai ruang belajar untuk menambah informasi dan wawasan tentang sejarah peradaban masyarakat Islam. Melalui kegiatan ini, kami berharap para peserta yang mengikuti kegiatan ini dapat memahami sejarah peradaban Islam secara lebih komprehensif,” kata Akin.

Usai pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari para narasumber.

Dr Ma'em Omoush (Universitas Yarmouk, Jordan) salah satu pemateri menyampaikan tentang "Reconstruction of Medieval Islamic Civilization in the Middle East: The Archaelogy of Medieval Islamic Jordan".

Omoush menjelaskan sejarah peradaban masyarakat Islam di Jordan.

Kegiatan yang dipandu oleh Erwin Mansyur U Saraka (Asosiasi Arkeologi Indonesia) selaku moderator diikuti kurang lebih 200 peserta berlangsung hingga pukul 17.00 Wita.